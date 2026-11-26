Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với Cao Bằng không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức phát triển, nâng cao chất lượng và hiệu quả nền kinh tế. Là tỉnh miền núi, biên giới, Cao Bằng có nhiều tiềm năng về kinh tế cửa khẩu, du lịch, nông nghiệp đặc sản và tài nguyên văn hóa. Tuy nhiên, để những lợi thế này thực sự trở thành động lực tăng trưởng, tỉnh cần một mô hình phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn, có tính liên kết, khai thác hiệu quả các nguồn lực và thích ứng với xu thế phát triển mới.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thế Hoàn trình bày tham luận về huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính cho mô hình phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Từ phân tích thực trạng tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2025, tham luận “Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính cho mô hình phát triển nhanh và bền vững tỉnh Cao Bằng” của đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, chỉ ra rằng mô hình tăng trưởng của tỉnh tuy có những chuyển biến nhưng vẫn phụ thuộc lớn vào vốn ngân sách và các nguồn lực sẵn có. Giá trị gia tăng còn thấp, liên kết sản xuất và thị trường yếu, việc phân bổ nguồn lực chưa thực sự tập trung, ảnh hưởng đến khả năng phát huy lợi thế và tạo sức bật cho nền kinh tế.

Trên cơ sở đó, tham luận đề xuất xây dựng mô hình tăng trưởng xanh, số và bao trùm, với 4 nền tảng: chính quyền kiến tạo - kỷ luật - hiệu quả; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Cùng với đó là 5 động lực tăng trưởng gồm kinh tế cửa khẩu gắn với thương mại, dịch vụ; du lịch; nông nghiệp đặc sắc gắn với công nghiệp chế biến và hệ sinh thái dịch vụ; công nghiệp chế biến sâu, công nghệ cao và bền vững; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế số.

Các động lực này vừa khai thác lợi thế hiện có, vừa mở ra hướng phát triển dựa nhiều hơn vào tri thức, công nghệ và dữ liệu. Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn nhấn mạnh: Yêu cầu đổi mới là nâng năng suất, chất lượng và hiệu quả, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất có chọn lọc, phù hợp điều kiện miền núi, biên giới và quy mô nền kinh tế. Đây là định hướng quan trọng nhằm khắc phục tình trạng tăng trưởng dựa nhiều vào mở rộng nguồn lực, từng bước chuyển sang nâng cao năng suất và giá trị gia tăng, tạo sức cạnh tranh cho nền kinh tế địa phương.

Trong các động lực phát triển được xác định, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng, gắn trực tiếp với sinh kế, việc làm và thu nhập của người dân. Yêu cầu đặt ra là phải chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ.

Phát biểu tham luận “Phát triển nông nghiệp tỉnh Cao Bằng theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững”, TS. Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới là phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao nhanh giá trị gia tăng, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nông dân. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật là then chốt, phát triển thị trường là mở đường, phát triển thủy lợi và hạ tầng nông thôn là nền tảng.

Để hiện thực hóa định hướng này, Cao Bằng cần tập trung phát triển các cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, phù hợp điều kiện sinh thái như thuốc lá, thạch đen, cam, quýt, nhãn, hồng, chè, quế, hồi; đồng thời nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm. Việc lựa chọn giống mới có năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu cao, kết hợp phục tráng các giống bản địa như lúa Đoàn kết, nếp Ong, nếp Pi pết, lợn đen sẽ góp phần tạo ra những sản phẩm đặc trưng, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương.

TS. Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tham luận về định hướng phát triển nông nghiệp tỉnh Cao Bằng theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Cùng với tổ chức lại sản xuất, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; đầu tư công nghệ bảo quản, chế biến, tận dụng phụ phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch. Đặc biệt, việc cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp tham gia xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển hợp tác xã và các chuỗi liên kết sẽ tạo điều kiện để nông sản địa phương mở rộng thị trường, nâng cao giá trị. Đây cũng là hướng đi để nông nghiệp không chỉ bảo đảm sinh kế mà từng bước trở thành ngành kinh tế hàng hóa có sức cạnh tranh.

Bên cạnh nông nghiệp, du lịch được đánh giá là lĩnh vực có nhiều tiềm năng tạo đột phá cho kinh tế địa phương. Sở hữu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, hệ thống di tích lịch sử - cách mạng đặc biệt cùng bản sắc văn hóa phong phú của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Lô Lô, tỉnh có nhiều điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng. Lượng khách du lịch tăng từ 1,83 triệu lượt năm 2024 lên hơn 2,54 triệu lượt năm 2025. Tuy nhiên, sự gia tăng về số lượng chưa đồng nghĩa với việc khai thác hiệu quả giá trị tài nguyên du lịch.

Phân tích vấn đề này, tham luận “Từ tiềm năng đến động lực phát triển: Nhận diện các điểm nghẽn và giải pháp phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn văn hóa ở tỉnh Cao Bằng” của TS. Triệu Thanh Quang, Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, chỉ ra những hạn chế như thời gian lưu trú của du khách còn ngắn, mức chi tiêu thấp, khách quốc tế chưa nhiều và phụ thuộc vào một thị trường, hoạt động lữ hành còn mỏng. Đặc biệt, giá trị văn hóa cộng đồng chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng.

TS. Triệu Thanh Quang nhận định Cao Bằng không thiếu tiềm năng: di sản địa chất có giá trị toàn cầu, di sản cách mạng đặc biệt, văn hóa Tày, Nùng, Dao, Mông, Lô Lô đặc sắc và một vị trí biên giới nay đã trở thành lợi thế nhờ khu cảnh quan chung với Trung Quốc và cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Vấn đề đặt ra là phải chuyển hóa những lợi thế đó thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở khai thác cảnh quan, điểm đến.

Theo đó, phát triển du lịch cần chuyển từ tư duy “bán cảnh đẹp” sang “bán hành trình”, xây dựng những trải nghiệm có chiều sâu, kết nối các điểm đến thành sản phẩm hoàn chỉnh, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Cùng với cải thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút đầu tư, cần đặt cộng đồng địa phương vào vị trí chủ thể của chuỗi giá trị du lịch. Người dân không chỉ tham gia cung cấp dịch vụ mà cần thực sự làm chủ, được hưởng lợi từ việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, phát triển du lịch gắn chặt với bảo tồn bản sắc, hạn chế nguy cơ mai một các giá trị văn hóa bản địa.

TS. Triệu Thanh Quang, Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình bày tham luận về giải pháp phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn văn hóa ở tỉnh Cao Bằng.

Từ những định hướng trên cho thấy, để mô hình phát triển mới trở thành hiện thực, Cao Bằng cần bảo đảm đồng bộ nhiều điều kiện, trong đó trước hết là huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính. Theo tham luận của đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, việc đầu tư cần có trọng tâm, trọng điểm, gắn với quy hoạch và kế hoạch phát triển, tránh phân tán nguồn lực. Đặc biệt, cần bảo đảm sự kết nối giữa đầu tư hạ tầng với hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp nối; nâng cao năng lực doanh nghiệp, hợp tác xã và mở rộng cơ hội tham gia của người dân. Cùng với nguồn vốn ngân sách, việc cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực tư nhân sẽ góp phần tạo thêm dư địa cho tăng trưởng.

Kết cấu hạ tầng cũng là điều kiện có ý nghĩa nền tảng. Đối với nông nghiệp, cần quan tâm đầu tư hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn, hạ tầng phục vụ sản xuất và bảo quản nông sản. Đối với du lịch và kinh tế cửa khẩu, việc cải thiện khả năng kết nối giao thông, nâng cao chất lượng hạ tầng dịch vụ sẽ tạo điều kiện mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả lợi thế vị trí địa lý. Như TS. Cao Đức Phát nhấn mạnh, phát triển thủy lợi và hạ tầng nông thôn là nền tảng để xây dựng nền nông nghiệp năng suất, chất lượng cao và bền vững.

Cùng với đó, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực quản trị, điều hành có ý nghĩa quyết định đối với khả năng chuyển hóa tiềm năng thành các dự án, sản phẩm và giá trị kinh tế cụ thể. Các định hướng phát triển cần được cụ thể hóa bằng quy hoạch, kế hoạch, nguồn lực và trách nhiệm rõ ràng; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, người dân tham gia. Việc phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh cũng là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đại biểu tham quan không gian trưng bày tại hội thảo, tìm hiểu những giá trị văn hóa và nguồn lực góp phần định hình hướng phát triển bền vững của tỉnh.

Một mô hình phát triển bền vững không thể chỉ được đánh giá bằng tốc độ tăng trưởng mà còn phải bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh. Với đặc thù của tỉnh miền núi, biên giới, việc khai thác tài nguyên cần gắn với bảo tồn lâu dài; người dân vừa là chủ thể tham gia, vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển.

Những ý kiến, đề xuất tại hội thảo cho thấy, Cao Bằng cần chuyển mạnh từ khai thác tiềm năng sang phát huy lợi thế cạnh tranh; từ tăng trưởng dựa vào nguồn lực sẵn có sang nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; từ phát triển từng ngành riêng lẻ sang hình thành các chuỗi liên kết có tính bổ trợ và lan tỏa. Trong đó, vai trò kiến tạo của chính quyền, sự tham gia của doanh nghiệp và người dân cùng việc huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẽ quyết định khả năng hiện thực hóa mô hình phát triển mới. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục hoàn thiện định hướng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.