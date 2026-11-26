Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch số 251-KH/TU nhằm cụ thể hóa Kết luận số 224-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có tỷ lệ đô thị hóa trên 35%, hình thành hệ thống 32 đô thị theo quy hoạch tỉnh; củng cố, nâng cao chất lượng 2 đô thị loại II hiện có. Đáng chú ý, 100% đô thị sẽ được rà soát, lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch theo hướng đồng bộ.

Tuyên Quang định hướng hình thành hệ thống 32 đô thị theo quy hoạch tỉnh

Tỉnh Tuyên Quang cũng đặt mục tiêu tỷ lệ đất giao thông đạt khoảng 16-20% diện tích đất xây dựng đô thị; diện tích cây xanh bình quân đạt 8-10m²/người và diện tích sàn nhà ở bình quân tối thiểu 32m²/người. Cùng với phát triển hạ tầng, Tuyên Quang định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đô thị xanh, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Tuyên Quang hướng tới đưa tỷ lệ đô thị hóa vào nhóm trung bình khá của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc; phát triển kinh tế đô thị gắn với kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, du lịch và dịch vụ. Hạ tầng kỹ thuật, xã hội và hạ tầng số từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng môi trường và đời sống người dân.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn lực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang giao Đảng ủy UBND tỉnh hoàn thành rà soát, tích hợp các chương trình, đề án về quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị của hai tỉnh trước hợp nhất, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện.