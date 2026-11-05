Định hình lộ trình khai thác sân bay Gia Bình, mục tiêu đón 50 triệu khách

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký quyết định thành lập Tổ soạn thảo Đề án phát triển và chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, nhằm xây dựng các nội dung, phương án và lộ trình đưa sân bay vào khai thác.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được định hướng đạt tiêu chuẩn cấp 4F, công suất khai thác 30 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và tăng lên 50 triệu hành khách/năm vào năm 2050 (ảnh minh họa).

Theo quyết định, Tổ soạn thảo do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng làm Tổ trưởng. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng giữ chức Phó Tổ trưởng.

Tổ soạn thảo có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng đề cương chi tiết, dự thảo Đề án, tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

Quá trình xây dựng Đề án phải bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật và mục tiêu đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đồng thời, các nội dung đề xuất phải bảo đảm tính khoa học và khả thi.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tổ soạn thảo là tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, cơ quan và tổ chức liên quan đối với dự thảo Đề án cùng các tài liệu trình Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở ý kiến đóng góp, các thành viên sẽ thảo luận, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo.

Về phân công nhiệm vụ, Tổ trưởng có trách nhiệm chỉ đạo, phân công công việc cho các thành viên, đôn đốc triển khai kế hoạch hoạt động, bảo đảm đúng mục tiêu và hiệu quả. Tổ trưởng cũng là người thông qua đề cương chi tiết, dự thảo Đề án, tờ trình và dự thảo quyết định phê duyệt Đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền.

Phó Tổ trưởng giúp Tổ trưởng thực hiện các nhiệm vụ được giao, trực tiếp chỉ đạo Tổ thư ký soạn thảo, phối hợp và đôn đốc các thành viên triển khai công việc, đồng thời báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ.

Các thành viên Tổ soạn thảo có trách nhiệm tham dự các cuộc họp, nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với nội dung Đề án; hoàn thiện những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình theo phân công.

Trong khi đó, Tổ thư ký đảm nhiệm vai trò đầu mối tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Đề án và các văn bản liên quan; tổng hợp ý kiến đóng góp, tham mưu việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo. Bộ phận này cũng chuẩn bị nội dung, tài liệu và các thủ tục phục vụ những cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm của Tổ soạn thảo.

Sân bay Gia Bình định hướng đạt tiêu chuẩn cấp 4F, đón 50 triệu khách vào năm 2050

Theo quy mô dự án đầu tư xây dựng, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được định hướng đạt tiêu chuẩn cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Về công suất khai thác, đến năm 2030, sân bay dự kiến đáp ứng khoảng 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đến năm 2050, công suất được nâng lên khoảng 50 triệu lượt hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Tiến độ đầu tư, xây dựng dự án được chia thành hai giai đoạn, gắn với lộ trình hoàn thiện hạ tầng và nâng công suất khai thác.

Cụ thể, giai đoạn 1 triển khai từ năm 2025 đến năm 2030, gồm hai bước. Trong đó, giai đoạn 1.1 (2025-2027) tập trung hoàn thành các công trình cần thiết phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027.

Tiếp đó, giai đoạn 1.2 (2026-2030) sẽ hoàn thành các công trình còn lại của giai đoạn 1, bảo đảm đồng bộ để đưa sân bay vào vận hành, khai thác với công suất khoảng 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Ở giai đoạn 2 (2031-2050), dự án tiếp tục được đầu tư hoàn thiện các công trình, nâng năng lực khai thác lên khoảng 50 triệu lượt hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Việc thành lập Tổ soạn thảo là bước triển khai công tác xây dựng Đề án phát triển và chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, làm cơ sở hoàn thiện các nội dung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.