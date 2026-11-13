Định hình kỹ năng số trong học thuật và nghiên cứu cho giới trẻ

Sự kiện là nơi giao thoa giữa góc nhìn chuyên gia quốc tế từ Pháp và thực tiễn ứng dụng giáo dục tại Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo giảng viên, cán bộ, chuyên gia, sinh viên của trường và cơ sở đào tạo đại học khác trong khu vực.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hùng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhấn mạnh, sự kiện là không gian đối thoại đa chiều về công nghệ và là hoạt động cụ thể hóa cho tình hữu nghị và sự kết nối giữa hai nền giáo dục, văn hóa Việt Nam và Pháp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hùng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội, phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: MINH DUY)

Đặc biệt, trong bối cảnh lãnh đạo hai nước quyết tâm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn sau chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2026, việc thúc đẩy hợp tác trong giáo dục và đổi mới sáng tạo học thuật được xác định là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hùng Sơn kỳ vọng, thông qua tọa đàm, các nhà giáo dục và sinh viên sẽ tiếp cận một tư duy mang tính định hướng: AI không thay thế con người mà đóng vai trò như một công cụ đắc lực để đánh thức sự tò mò và khơi dậy tiềm năng sáng tạo của người học.

Về phía Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam khẳng định, trí tuệ nhân tạo đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống thường nhật, song đằng sau sự vận hành của máy móc luôn là trí tuệ và trách nhiệm của con người.

Ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa Đại sứ quán Pháp, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: MINH DUY)

Ông Eric Soulier nhấn mạnh, cả Pháp và Việt Nam đều chia sẻ tầm nhìn chung về việc trở thành những quốc gia tự chủ và làm chủ chủ quyền công nghệ trong kỷ nguyên AI, phù hợp định hướng chiến lược quốc gia như Nghị quyết 57 của Việt Nam.

Đồng thời, Giám đốc Viện Pháp khẳng định, Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp sẽ tiếp tục đồng hành thắt chặt quan hệ hợp tác toàn diện, hỗ trợ giáo dục Việt Nam hội nhập và phát triển bền vững.

Chuyên gia người Pháp Valentin Schmite, Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Ask Mona, giảng viên tại Học viện Khoa học Chính trị Paris và Đại học Sorbonne đã mang đến cái nhìn toàn diện và sâu sắc.

Ông Valentin Schmite đề cập đến sự phát triển công nghệ từ đa phương thức đến tác nhân AI tự vận hành, những giới hạn đạo đức và điểm chưa hoàn thiện của trí tuệ nhân tạo mà nhân loại đang phải đối mặt.

Đó là rủi ro về thiên kiến giới, sự áp đặt cái nhìn phương Tây hóa trong các mô hình ngôn ngữ lớn, hiện tượng AI nịnh người dùng làm suy giảm tư duy độc lập, cùng những thách thức về tiêu tốn năng lượng môi trường và tranh chấp bản quyền tác giả trong dữ liệu huấn luyện.

Ông Valentin Schmite cũng đưa ra khuyến nghị rằng chìa khóa để làm chủ công nghệ chính là thái độ chủ động đặt câu hỏi, tiếp cận AI bằng tư duy phản biện và xem công nghệ là phương tiện nuôi dưỡng ham muốn học hỏi, chứ không thay thế sự tự chủ trí tuệ của con người.

Chuyên gia Valentin Schmite phân tích các giới hạn đạo đức của AI tạo sinh, chỉ ra các thách thức mà AI tạo ra. (Ảnh: MINH DUY)

Về phía góc nhìn giáo dục và nghiên cứu của Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tưởng Duy Hải, giảng viên cao cấp Khoa Vật lý, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, đã trình bày báo cáo chuyên sâu về chủ đề “Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục: Vai trò người dạy, cách người học dùng AI, quản trị và đạo đức”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tưởng Duy Hải đề xuất phương pháp tiếp cận “Đồng trí tuệ”, là mô hình tương tác qua lại giữa con người và trí tuệ nhân tạo, đồng thời khẳng định con người phải luôn giữ quyền quyết định cuối cùng trong vòng lặp học tập.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tưởng Duy Hải giới thiệu quy trình 6 bước ứng dụng AI trong thiết kế bài giảng, trong đó 5 bước do người giáo viên hoàn toàn làm chủ, chuyển hóa AI thành công cụ hỗ trợ kiểm tra và phản biện thay vì giải bài tập thay học sinh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tưởng Duy Hải chia sẻ mô hình tương tác con người-trí tuệ nhân tạo và quy trình 6 bước thiết kế học liệu, giúp giáo viên và sinh viên làm chủ công nghệ trong lớp học. (Ảnh: MINH DUY)

Toàn cảnh hội trường Tọa đàm khoa học quốc tế "Khi trí tuệ nhân tạo gặp gỡ văn hóa và giáo dục" tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: MINH DUY)

Sự kiện mang đến những lời giải thực tiễn cho các bài toán về quản trị đạo đức, ranh giới ứng dụng công nghệ và đổi mới phương pháp giảng dạy trong nhà trường, cũng như tạo dựng một cầu nối tri thức vững chắc giữa giới nghiên cứu quốc tế và thực tiễn giáo dục Việt Nam.

Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Trường đại học Sư phạm Hà Nội trong việc chủ động hội nhập quốc tế và đón đầu các xu hướng công nghệ hiện đại. Đồng thời, đây cũng là dấu ấn đậm nét trong mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam.