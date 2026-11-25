Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế của vùng Trung du và miền núi phía Bắc: Ảnh minh họa: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 2305/QĐ-TTg ngày 23/11 ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 610/QĐ-TTg.

Chương trình xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, từ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kết cấu hạ tầng, tổ chức không gian kinh tế, hệ thống đô thị đến phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phát triển các khu vực động lực và hành lang kinh tế

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc được định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn làm động lực chủ yếu.

Trong đó, Phú Thọ và Thái Nguyên được định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ của vùng, với công nghiệp là động lực tăng trưởng chủ yếu.

Các lĩnh vực được ưu tiên gồm công nghiệp điện tử, bán dẫn, cơ khí chế tạo trình độ cao, thiết bị điện, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp công nghệ số, có khả năng dẫn dắt và lan tỏa phát triển trong toàn vùng.

Chương trình xác định phát triển 7 hành lang kinh tế quan trọng, gồm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Lạng Sơn - Hà Nội; Điện Biên - Sơn La - Phú Thọ - Hà Nội; Tuyên Quang - Phú Thọ - Hà Nội; Cao Bằng - Thái Nguyên - Hà Nội; Cao Bằng - Lạng Sơn - Quảng Ninh; Điện Biên - Sơn La - Lào Cai - Tuyên Quang - Thái Nguyên - Lạng Sơn.

Việc phát triển các hành lang kinh tế gắn với hệ thống cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics, đô thị, công nghiệp, du lịch và dịch vụ, qua đó mở rộng kết nối nội vùng, liên kết với Thủ đô Hà Nội, vùng Đồng bằng sông Hồng, các cảng cửa ngõ cũng như Trung Quốc, Lào và ASEAN.

Đối với những ngành có tiềm năng, lợi thế của vùng, chương trình tập trung phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, nông sản đặc sản có giá trị kinh tế cao; kinh tế rừng, kinh tế dưới tán rừng, dịch vụ môi trường rừng và các sản phẩm OCOP.

Các vùng nguyên liệu tập trung được phát triển gắn với việc cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc đối với những sản phẩm chủ lực. Trong lĩnh vực du lịch, ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, cộng đồng, nghỉ dưỡng và các sản phẩm đặc trưng của vùng.

Đồi chè HTX Tiến Yên, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Mekong ASEAN

Kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên mậu và thương mại chính ngạch cũng là những lĩnh vực được chú trọng, gắn với xây dựng, kết nối các trung tâm logistics và dịch vụ tại những cửa khẩu quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Lào.

Bên cạnh đó, vùng tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh; khai thác và chế biến sâu khoáng sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Về khoa học - công nghệ, chương trình định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và các công nghệ tiên tiến vào những ngành, lĩnh vực có lợi thế.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm hình thành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm chuyển đổi số, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm đổi mới sáng tạo vùng gắn với các đô thị trung tâm và các tổ chức trung gian của thị trường khoa học - công nghệ.

Vùng cũng sẽ hình thành, vận hành sàn giao dịch công nghệ kết nối với hệ thống quốc gia, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo dùng chung.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng kết nối, phát triển mạng lưới đô thị

Về kết cấu hạ tầng, chương trình ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc, đường sắt khổ tiêu chuẩn, quốc lộ và các công trình giao thông trọng điểm kết nối với hành lang kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics, các đô thị và trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước.

Hệ thống hạ tầng năng lượng được phát triển theo hướng hiện đại, an toàn, thông minh. Hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, phù hợp với điều kiện địa hình trung du, miền núi và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hệ thống đô thị của vùng được tổ chức theo mô hình đa tầng, đa trung tâm tại các tiểu vùng, ưu tiên phát triển đô thị trung tâm cấp vùng, đô thị cửa khẩu và đô thị biên giới, gắn với mở rộng các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và hành lang kinh tế.

Trong đó, các đô thị Thái Nguyên, Việt Trì, Lạng Sơn, Lào Cai và Điện Biên Phủ được phát huy vai trò trung tâm, tạo sức lan tỏa phát triển và tăng khả năng liên kết giữa khu vực đô thị và nông thôn.

Quá trình đô thị hóa phải gắn với bảo tồn cảnh quan tự nhiên, di sản văn hóa các dân tộc. Chương trình cũng định hướng phát triển đô thị theo mô hình nén tại những khu vực có điều kiện địa hình phù hợp.

Các đô thị trung tâm cấp huyện trước đây sẽ được rà soát, phân loại để phát triển thành các trung tâm dịch vụ, thương mại, y tế, giáo dục, văn hóa và thể thao.

Đối với hạ tầng xã hội, vùng ưu tiên đầu tư, nâng cấp hệ thống giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và trợ giúp xã hội; từng bước hình thành các trung tâm cấp vùng về giáo dục, y tế chuyên sâu, văn hóa, thể thao và khoa học - công nghệ.

Hệ thống hạ tầng xã hội được bố trí hợp lý giữa khu vực đồng bằng, trung du, miền núi và biên giới, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản của người dân.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chương trình tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề cao; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa và biên giới, đồng thời phát triển hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời.

Các trường đại học, trung tâm và phân hiệu đại học tại Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang và các tiểu vùng được định hướng củng cố, mở rộng, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình cũng chú trọng liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và địa phương trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Song song với phát triển kinh tế - xã hội, vùng tập trung củng cố quốc phòng, an ninh, ưu tiên đầu tư các công trình phòng thủ, hạ tầng biên giới và bố trí dân cư trên tuyến biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Trần Trọng