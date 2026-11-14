Định hình không gian phát triển Hòa Tiến đến năm 2050

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo định hướng quy hoạch, xã Hòa Tiến thuộc không gian phát triển phía Tây Nam thành phố, giữ vai trò là khu vực chuyển tiếp giữa đô thị trung tâm với vùng nông nghiệp, đồi núi, rừng và không gian sinh thái phía Tây; đồng thời là khu vực dự trữ phát triển đô thị trong dài hạn. Trên cơ sở đó, không gian quy hoạch Hòa Tiến được định hướng tổ chức theo cấu trúc kết hợp hài hòa giữa đô thị, công nghiệp – dịch vụ, logistics, nông nghiệp và sinh thái, bảo đảm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng khu vực.

Cụ thể, khu vực Hòa Tiến trước đây được định hướng phát triển thành khu vực tập trung các chức năng đô thị, thương mại – dịch vụ, công trình công cộng, hạ tầng xã hội và các khu dân cư đô thị mới. Các trục giao thông đối ngoại như Quốc lộ 14B, ĐT605, đường Vành đai phía Tây, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và hệ thống giao thông liên vùng sẽ được khai thác nhằm hình thành các hành lang phát triển đô thị, công nghiệp – dịch vụ và logistics. Cùng với đó, quy hoạch bố trí các khu dân cư mới, khu tái định cư, nhà ở xã hội và các khu chức năng phụ trợ, gắn với quá trình giãn dân, mở rộng không gian đô thị và triển khai các dự án trọng điểm của thành phố. Đối với khu vực phía Tây và Tây Nam xã Hòa Tiến (Hòa Khương trước đây), định hướng chủ đạo là duy trì, phát huy vai trò không gian sinh thái, nông nghiệp và lâm nghiệp; hạn chế phát triển xây dựng tập trung tại các khu vực rừng, địa hình đồi núi và những nơi tiềm ẩn nguy cơ thiên tai.

Đáng chú ý, Hòa Tiến là một trong ba cực phát triển thuộc Cụm đô thị phía Tây thành phố Đà Nẵng, được tổ chức theo mô hình liên kết Bà Nà – Hòa Vang – Hòa Tiến. Trong cấu trúc này, Bà Nà giữ vai trò cực sinh thái và du lịch; Hòa Vang là đô thị mới phát triển toàn diện; Hòa Tiến được định hướng trở thành đô thị cửa ngõ, tập trung phát triển công nghiệp – dịch vụ công nghệ cao. Ba khu vực có mối quan hệ liên kết, bổ trợ về chức năng, từng bước hình thành cấu trúc phát triển tổng hợp giữa sinh thái – du lịch, đô thị và công nghiệp – dịch vụ. Đây được xem là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực phía Tây thành phố trong thời gian tới.

Phối cảnh quy hoạch chung đô thị Hòa Tiến.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về định hướng tổ chức không gian, phân bổ các khu chức năng và khai thác tiềm năng từng khu vực. Các ý kiến đều hướng đến mục tiêu xây dựng cấu trúc phát triển hài hòa giữa đô thị – công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp – sinh thái, bảo đảm Hòa Tiến vừa là khu vực mở rộng đô thị phía Tây Nam, vừa giữ vai trò không gian sinh thái và dự trữ phát triển dài hạn của TP Đà Nẵng.