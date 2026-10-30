Định hình không gian đô thị Bắc Ninh: Kiến tạo đô thị xanh, giàu bản sắc Kinh Bắc

Sáng 30/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, Hội Kiến trúc sư thành phố phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Định hình không gian đô thị, kiến tạo và phát huy bản sắc thành phố Bắc Ninh”. Đến dự có đại diện các sở, ngành; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài thành phố.

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, lãnh đạo Hội Kiến trúc sư thành phố khẳng định, Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu nâng cao chất lượng đô thị, hạ tầng, môi trường sống và diện mạo kiến trúc - cảnh quan. Trước tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế mạnh mẽ, thành phố cần có định hướng quy hoạch tổng thể, bảo đảm kết nối hài hòa giữa các khu vực đô thị, công nghiệp, dịch vụ, văn hóa và sinh thái.

Các chuyên gia, kiến trúc sư tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Kiến trúc sư thành phố, Viện Quy hoạch - Kiến trúc thành phố, Hội Văn học, Nghệ thuật thành phố đã trình bày các tham luận về Bắc Ninh mới, tầm nhìn và những vấn đề đặt ra trong định hình không gian đô thị phát triển tương lai; di sản làng, đình - chùa và không gian văn hóa Quan họ trong tiến trình đô thị hóa Bắc Ninh; không gian công cộng và đời sống đô thị tạo dựng những “nơi chốn” mới cho thành phố Bắc Ninh; kiến trúc Bắc Ninh hôm nay, thành tựu và khát vọng…

Đại diện Hội Văn học, Nghệ thuật thành phố trình bày tham luận về kiến trúc Bắc Ninh.

Ngoài ra, các chuyên gia, nhà khoa học còn trao đổi, thảo luận một số chủ đề: Hệ thống sông hồ và hành lang xanh, khung sinh thái kiến tạo đô thị Bắc Ninh; từ quy hoạch chung đến kiến tạo không gian đô thị Bắc Ninh, những giải pháp thực thi và kiểm soát chất lượng; kiến trúc giao duyên - bản sắc Kinh Bắc trong hình thái đô thị di sản đương đại.

Nội dung thảo luận của các đại biểu tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm: Định hình cấu trúc không gian đô thị đa trung tâm, phát triển hệ thống giao thông, sông hồ, cây xanh và không gian công cộng; khai thác, phát huy bản sắc văn hóa Kinh Bắc trong kiến trúc và cảnh quan đô thị hiện đại; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, thiết kế đô thị và phát triển bền vững.

Đại biểu Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao đổi về tầm nhìn trong định hình không gian đô thị Bắc Ninh.

Thông qua các ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học và kiến trúc sư, Ban tổ chức hội thảo sẽ tiếp thu, tổng hợp để tham mưu, đề xuất cho ngành chức năng, cấp thẩm quyền những giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại, đáng sống, phát triển hài hòa nhưng vẫn gìn giữ được bản sắc riêng của miền đất Kinh Bắc.