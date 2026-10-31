Định hình hệ giá trị gia đình trong bối cảnh mới

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sự giao thoa văn hóa khi người lao động từ nhiều địa phương đến Bắc Ninh làm việc, sinh sống và kết hôn là xu thế tất yếu trong quá trình công nghiệp hóa. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống, vừa góp phần hình thành nếp sống văn minh, hiện đại, phù hợp với những thay đổi của đời sống xã hội. Theo đó, xây dựng gia đình hiện nay không chỉ là phát huy truyền thống mà còn phải chủ động hình thành những giá trị phù hợp với nhịp sống công nghiệp và xã hội hiện đại.

Trước hết, cần tiếp tục định hình hệ giá trị gia đình phù hợp với bối cảnh công nghiệp hóa, đô thị hóa và chuyển đổi số. Hằng năm, ngành triển khai kế hoạch công tác gia đình với các chủ đề như “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, hướng tới phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình. Một trong những mục tiêu là 100% xã, phường trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Ngành cũng chú trọng phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp thành phố tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình cho công nhân, người lao động. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng trong gia đình, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để xây dựng gia đình hạnh phúc, nhất là trước khi kết hôn.

Bên cạnh đó, cần xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn. Cùng với việc triển khai Quyết định số 116/2025/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố, ngành sẽ chỉ đạo rà soát, bổ sung các nội dung phù hợp vào hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; xây dựng và nhân rộng những mô hình như “Đám cưới văn minh - tiết kiệm”. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện phô trương, lãng phí, tổ chức cưới hỏi kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới cũng cần gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và việc bình xét các danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa.

Về lâu dài, định hình hệ giá trị gia đình phải bắt đầu từ nhận thức, được nuôi dưỡng bằng giáo dục và trở thành chuẩn mực trong hành động. Qua đó hướng tới xây dựng gia đình Bắc Ninh no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, trong đó, truyền thống là nền tảng, con người là trung tâm và hạnh phúc gia đình là động lực cho sự phát triển bền vững của thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.