Định hình động lực tăng trưởng mới cho siêu đô thị

TP Hồ Chí Minh khẳng định vai trò thích ứng, sẵn sàng cho kỷ nguyên AI

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại phiên chuyên đề "Chuyển dịch mô hình kinh tế toàn cầu và kinh nghiệm tái cấu trúc nền kinh tế của các quốc gia và các siêu đô thị”.

Các phiên chuyên đề được tổ chức song song, gồm 3 nhóm lớn, gắn với những vấn đề đang tác động trực tiếp đến mô hình phát triển của các nền kinh tế.

Nhóm thứ nhất tập trung vào chuyển dịch mô hình tăng trưởng và vai trò của các siêu đô thị. Phiên thảo luận “Định vị lại Việt Nam - ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu”, có sự tham gia phối hợp xây dựng nội dung và diễn giả từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), hướng đến nhận diện những thay đổi của mạng lưới sản xuất quốc tế. Qua đó, xem xét cơ hội để Việt Nam và ASEAN tham gia sâu hơn vào các ngành, công đoạn có giá trị gia tăng cao. Các vấn đề về ESG, kinh tế tuần hoàn, nguồn nhân lực trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng dụng công nghệ trong quản trị siêu đô thị cũng được đưa ra thảo luận.

Các nhà đầu tư, chuyên gia thảo luận chủ đề: “Định vị lại Việt Nam và ASEAN trong Chuỗi Giá trị toàn cầu”.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh dẫn giải, chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” không phải là một khẩu hiệu mà là câu trả lời cho một thực tế mà chúng ta đang cùng suy ngẫm: Các chuỗi giá trị đang được tổ chức lại và những động lực tăng trưởng của hai thập niên qua liệu có còn đủ dư địa cho hai thập niên tới?

Chuyên đề này gồm 5 nội dung: Định vị lại Việt Nam và ASEAN trong Chuỗi Giá trị Toàn cầu”; Môi trường-Xã hội-Quản trị doanh nghiệp và Kinh tế Tuần hoàn”; Từ triển khai AI đến chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai ngành sản xuất”; Ứng dụng AI trong quản trị siêu đô thị và công nghiệp”; và Năng lực chủ quyền AI”.

Ông Albert Antoine, Giám đốc Chiến lược, Đồng sáng lập Avaiga, phát biểu chuyên đề.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại phiên chuyên đề 2.

“TP Hồ Chí Minh vinh dự là đơn vị thiết kế, kiến tạo không gian cho những cuộc trao đổi này và chúng tôi mong đây là nơi cùng nhau định hình những khuôn khổ, sáng kiến và quan hệ đối tác mới, mà lợi ích được chia sẻ cho khu vực và rộng hơn thế”, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh nói.

Khơi thông nguồn lực tài chính, hạ tầng công nghệ và hợp tác quốc tế bền vững

Nhóm thứ hai, tập trung vào các điều kiện để hình thành động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là thể chế, tài chính và công nghệ chiến lược, trong đó có nội dung về Trung tâm Tài chính quốc tế xem xét khả năng kết nối thị trường vốn, thu hút nguồn vốn dài hạn và phát triển các dịch vụ tài chính phục vụ đầu tư, sản xuất, đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu, nhà đầu tư, chuyên gia trong và ngoài nước tham dự các phiên chuyên đề.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, bản chất là chúng ta đi tìm kiếm các nguồn tài chính. Các nguồn tài chính mới trong bối cảnh mới không chỉ đơn thuần là dòng tiền, mà nó phải gắn vào với các phương thức hoạt động mới, các mô hình mới, các cách tiếp cận mới và cách làm mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh phát biểu khai mạc chương trình tại Phòng 3, với chủ đề “Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ trong các ngành, lĩnh vực phục vụ mô hình tăng trưởng mới; hợp tác quốc tế của cộng đồng doanh nghiệp và các lãnh đạo doanh nghiệp trẻ toàn cầu”.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, hiện nay có các mô hình, mô thức khác nhau. Chính phủ Việt Nam đã quyết tâm lựa chọn là hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam đặt tại hai nơi: TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Và đến thời điểm này, các khung pháp lý của Trung tâm Tài chính Việt Nam đã hoàn tất và TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận những thành viên đầu tiên - 10 thành viên đầu tiên ở dạng công ty holding.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia báo cáo chuyên đề.

Trong tháng 11/2026 TP Hồ Chí Minh sẽ ban hành quy trình và quy chế để tiếp nhận các quỹ đầu tư. Các quỹ đầu tư này phân làm 3 cấp độ, tương thích với các mô hình của Singapore, Dubai và Hồng Kông, dựa trên đó để huy động các dòng tiền khác nhau.

Ông Trương Minh Huy Vũ cho biết định hướng của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là dựa vào các mô hình này để thật sự dẫn vốn cho nền kinh tế thực. Trước mắt là dẫn vốn cho phát triển TP Hồ Chí Minh mở rộng và vùng Đông Nam Bộ; dẫn vốn cho Đà Nẵng mở rộng và vùng Trung Bộ. Từ đó mở rộng ra các mô hình tập trung để chúng ta có thể tăng tốc cho câu chuyện huy động vốn trong thời gian tới…

Ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (2022–2026); Chủ tịch Knapper Global Advisors; Cố vấn cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) phát biểu ý kiến.

Nhóm thứ ba, trọng tâm chuyển sang hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và phát triển các ngành kinh tế mới. Các nội dung về logistics xanh, sản xuất tiên tiến, công nghệ nông nghiệp, ngoại giao công nghệ và vai trò của doanh nghiệp trẻ được đặt trong mối quan hệ với nhu cầu chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cao năng suất và mở rộng thị trường.

Tiến sĩ Sandy Chong, Giám đốc các Sáng kiến khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF); Bà Ishita Dhamani, Đối tác cấp cao phụ trách tư vấn chuỗi cung ứng tại EY Singapore và Tiến sĩ Bùi Bá Nghiêm, chuyên viên cao cấp Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) phát biểu ý kiến và trình bày tham luận tại phiên thảo luận Phòng 3.

Đặc biệt, phiên công nghệ nông nghiệp có sự tham gia của đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tại Việt Nam. Phiên này tập trung vào các giải pháp phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.

Song song với 16 phiên chuyên đề, không gian Rising Star Arena tổ chức 30 lượt trình diễn công nghệ trên bốn sân khấu. Khu vực này giới thiệu các giải pháp về AI, an ninh mạng, blockchain, nông nghiệp thông minh, năng lượng sạch, y sinh, công nghệ lượng tử và tài chính xanh.