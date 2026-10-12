Định hình các lĩnh vực chủ lực cho Trung tâm tài chính quốc tế

Mà VIFC-DN sẽ tập trung tạo dựng những lĩnh vực có lợi thế riêng, có khả năng kết nối trực tiếp với những lĩnh vực tăng trưởng mới, kết nối nguồn vốn quốc tế với các dự án, doanh nghiệp và cơ hội đầu tư của Đà Nẵng, miền Trung và Việt Nam.

Trụ sở Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng được đặt trong tòa nhà Công viên phần mềm số 2 (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Theo ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành VIFC-DN, Đà Nẵng đã xây dựng 3 đề án phát triển sản phẩm chủ lực trong VIFC-DN giai đoạn đầu, bao gồm: huy động vốn đầu tư nước ngoài cho đầu tư phát triển qua thu hút công ty quản lý tài sản và quỹ đầu tư vào VIFC-DN; thành lập và thí điểm hoạt động Sở giao dịch hàng hóa; và thí điểm Sàn giao dịch tín chỉ các-bon tự nguyện phục vụ giao dịch quốc tế, gắn với tài sản môi trường và các công cụ tài chính khí hậu.

Thời gian qua, VIFC-DN đã làm việc với một số tổ chức quản lý quỹ, tổ chức quản lý tài sản, quỹ đầu tư quốc gia nước ngoài, ngân hàng nước ngoài có định hướng cung cấp dịch vụ giám sát, bảo quản tài sản quỹ, đáp ứng điều kiện để triển khai dự án và cam kết cụ thể.

Thông qua các công ty quản lý tài sản và quỹ đầu tư, VIFC-DN đặt mục tiêu huy động và giải ngân nguồn vốn quốc tế để đầu tư cho các dự án cho hạ tầng trọng điểm của Đà Nẵng cũng như trên cả nước; các dự án tư nhân có quy mô đầu tư lớn trong các lĩnh vực: năng lượng, cảng - logistics, hạ tầng số, lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, tài trợ chuỗi cung ứng gắn với Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Đồng thời, VIFC-DN đã trao đổi, làm việc cùng các đối tác liên quan, các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu và địa phương có nguồn nguyên liệu lớn về phương án thành lập Sở giao dịch hàng hóa tại VIFC-DN, dự kiến tổ chức thị trường giao dịch vật chất (giao ngay hoặc đăng ký kỳ hạn) đối với cà phê Robusta, hồ tiêu, viên nén gỗ...

Cùng với đó, VIFC-DN cũng từng bước nghiên cứu, hoàn thiện các điều kiện để mở rộng các mặt hàng chiến lược như: cao su, gạo, điều, ca cao... hoặc các sản phẩm đặc hữu có giá trị kinh tế cao của Việt Nam như: Sâm Ngọc Linh, Yến sào... vào giao dịch khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Không chỉ là nơi huy động vốn, VIFC-DN cũng hướng tới trở thành nơi thiết kế và phân phối các dòng vốn phục vụ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. VIFC-DN đang triển khai cùng các đối tác để nghiên cứu thí điểm chương trình tạo lập tài sản môi trường tại thành phố Đà Nẵng, dự kiến mở rộng cho cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nơi có trữ lượng rừng và năng lượng tái tạo lớn của Việt Nam; đồng thời, xây dựng phương án thành lập sàn giao dịch tín chỉ các - bon tại VIFC-DN để tập trung phát triển 02 nhóm sản phẩm ưu tiên gồm: tín chỉ các-bon tự nguyện và tín chỉ loại bỏ các-bon.

Trong thời gian tới, VIFC-DN sẽ tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất các cơ chế chính sách mới cần thiết để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế; chủ động thu hút các công ty quản lý quỹ có uy tín trong nước và quốc tế, các ngân hàng đồng hành tham gia trong các lĩnh vực ưu tiên.

Ngoài ra, VIFC-DN cũng phát triển thị trường hàng hóa gắn với thương mại và tài trợ chuỗi cung ứng; triển khai thí điểm một số dự án tín chỉ các - bon có quy mô phù hợp để triển khai giao dịch các nhà đầu tư, các tổ chức đăng ký quốc tế và bên mua lớn trên toàn cầu; tập trung xây dựng nền tảng pháp lý và hạ tầng kỹ thuật để triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với hoạt động mã hóa tài sản…