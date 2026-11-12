Định giá về vùng thấp, VNDirect chỉ ra những yếu tố có thể kéo VN-Index phục hồi

Trong báo cáo chiến lược tháng 11 với chủ đề “Định giá hấp dẫn, chờ cú hích tái định giá”, VNDirect Research nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam đang được nâng đỡ bởi nền tảng lợi nhuận doanh nghiệp và mặt bằng định giá hấp dẫn. Tuy nhiên, dòng tiền chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt, trong khi các yếu tố bên ngoài vẫn tác động đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư.

Theo nhóm phân tích, VN-Index có thể dao động trong vùng 1.700-1.800 điểm trong tháng 11, trước khi xuất hiện những chất xúc tác đủ mạnh để thúc đẩy một nhịp phục hồi rõ nét hơn.

Lợi nhuận tăng trưởng, định giá về vùng hấp dẫn

Kết quả kinh doanh quý III/2026 tiếp tục là một trong những điểm tựa của thị trường. Tính đến ngày 3/11, có 397 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE đã công bố báo cáo tài chính, đại diện cho 99,9% vốn hóa toàn sàn.

Lợi nhuận ròng của nhóm doanh nghiệp này tăng 52% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ đóng góp đột biến từ VIC, VHM và BSR. Nếu loại trừ ba doanh nghiệp trên, lợi nhuận toàn sàn vẫn tăng 17,5%.

Trên cơ sở lợi nhuận 9 tháng tăng 48,8%, VNDirect Research nâng dự báo tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE trong cả năm 2026 từ 27% lên 36%.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng được dự báo chậm lại trong quý IV, khi lợi nhuận chỉ tăng khoảng 6% so với cùng kỳ. Theo nhóm phân tích, số doanh nghiệp có thể ghi nhận lợi nhuận đột biến trong quý cuối năm có khả năng không còn nhiều, trong khi nền so sánh cùng kỳ tương đối cao.

Ở góc độ định giá, P/E trượt 12 tháng của VN-Index đã giảm từ 12 lần vào cuối tháng 9 xuống khoảng 10,6 lần tại ngày 3/11. Nếu loại trừ nhóm Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL, hệ số này chỉ còn khoảng 9,1 lần.

Với giả định VN-Index duy trì quanh vùng điểm số tại thời điểm lập báo cáo, P/E dự phóng sau khi cập nhật kết quả kinh doanh quý IV có thể giảm về khoảng 10,4 lần, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân lịch sử.

Dòng tiền chưa trở lại, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Dù mặt bằng định giá đã trở nên hấp dẫn hơn, VNDirect Research cho rằng đây mới là điều kiện cần để thị trường bước vào một chu kỳ tái định giá, chưa phải yếu tố đủ để kéo dòng tiền trở lại.

Thanh khoản thị trường đã suy giảm trong 5 tháng liên tiếp. Trong tháng 10, khối ngoại bán ròng gần 23.000 tỷ đồng trên HOSE, tiếp tục tạo sức ép lên tâm lý nhà đầu tư.

Giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường trong tháng 10 đạt khoảng 17.300 tỷ đồng/phiên, giảm 2,4% so với tháng trước. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường, bất chấp những tín hiệu tích cực từ kết quả kinh doanh và mặt bằng định giá.

Theo VNDirect Research, để thị trường phục hồi bền vững, cần có những chuyển biến rõ ràng hơn từ môi trường vĩ mô và dòng tiền.

Giá dầu, lãi suất và đàm phán thương mại là các biến số đáng chú ý

Một trong những yếu tố được theo dõi là diễn biến giá dầu, do có ảnh hưởng đến triển vọng lạm phát và chính sách tiền tệ toàn cầu.

Tại thời điểm lập báo cáo, giá dầu đã có dấu hiệu hạ nhiệt trước kỳ vọng về tiến triển trong đàm phán Mỹ-Iran. Nếu xu hướng này tiếp diễn, áp lực lạm phát có thể giảm bớt, qua đó cải thiện kỳ vọng về lãi suất và khẩu vị rủi ro trên các thị trường tài chính.

Trong nước, thanh khoản hệ thống ngân hàng và xu hướng lãi suất cũng là những biến số quan trọng.

Báo cáo ghi nhận Ngân hàng Nhà nước đã triển khai các biện pháp hỗ trợ giảm chi phí vốn. Lãi suất huy động niêm yết kỳ hạn 12 tháng bình quân giảm từ 5,97% xuống 5,55% vào cuối tháng 10.

Bên cạnh đó, công cụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 182 ngày, với quy mô tối đa 2 tỷ USD, được nhóm phân tích đánh giá có thể bơm gần 50.000 tỷ đồng vào hệ thống, qua đó hỗ trợ thanh khoản và chi phí vốn.

Tiến trình đàm phán thương mại Việt Nam - Mỹ cũng được xem là một biến số quan trọng, đặc biệt khi các cuộc điều tra theo Mục 301 bước vào giai đoạn có thể xuất hiện kết luận trong những tháng cuối năm.

Nếu đàm phán đạt tiến triển tích cực, mức độ bất định về chính sách thương mại có thể giảm, qua đó hỗ trợ triển vọng xuất khẩu và tâm lý thị trường.

Ngoài ra, xu hướng bán ròng của khối ngoại và khả năng cải thiện dòng tiền trong nước tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi đối với triển vọng phục hồi của thị trường.

VN-Index cần vượt 1.770 điểm để củng cố tín hiệu tạo đáy

Về diễn biến chỉ số, kịch bản cơ sở của VNDirect Research là VN-Index giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm và tích lũy trong biên độ 1.700-1.770 điểm.

Nếu VN-Index đóng cửa tuần trên 1.770 điểm, tương ứng vùng đóng cửa cuối tháng 9 và đường trung bình động EMA200, tín hiệu tạo đáy ngắn hạn sẽ được củng cố. Khi đó, chỉ số có khả năng phục hồi lên vùng 1.800-1.830 điểm.

Kịch bản này được đánh giá thuận lợi hơn nếu áp lực bán ròng của khối ngoại giảm xuống và dòng tiền trong nước cải thiện.

Trong bối cảnh thị trường vẫn tiềm ẩn biến động, VNDirect Research khuyến nghị chiến lược giao dịch linh hoạt, ưu tiên quản trị rủi ro và hạn chế mua đuổi. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân tại các vùng hỗ trợ, tập trung vào những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản, thanh khoản tốt và triển vọng lợi nhuận tích cực.