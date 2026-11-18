Định giá thị trường lùi sâu dù lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng

Báo cáo chiến lược tháng 11/2026 của Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội chỉ ra P/E 12 tháng gần nhất của VN Index tại cuối tháng 10 chỉ còn 10,8 lần. Mức này thấp hơn định giá tại đáy của đợt giảm do rủi ro thuế quan tháng 4/2025 và tiến sát mức 10,3 lần ghi nhận tại thời điểm thị trường chạm đáy Covid 19 vào tháng 4/2020. Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, P/E toàn thị trường chỉ còn khoảng 9,3 lần, tương đương vùng giá thấp nhất trong đợt dịch Covid 19 và cuộc khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp năm 2022.

Mặt bằng định giá giảm diễn ra khi kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì đà tăng. Thống kê từ 1.124 doanh nghiệp trên ba sàn cho thấy tổng lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt khoảng 254.800 tỷ đồng, tăng gần 43% so với cùng kỳ. Dù vậy, sự tăng trưởng này chưa lan tỏa đồng đều. Nhóm cổ phiếu Vingroup đóng góp tới 51% mức tăng lợi nhuận toàn thị trường, phần còn lại chỉ ghi nhận mức tăng khoảng 22% trong quý III.

Dòng tiền giao dịch thực tế lại cho thấy dấu hiệu suy yếu. Giá trị giao dịch bình quân trên sàn HoSE trong tháng 10 chỉ đạt 18.590 tỷ đồng mỗi phiên, giảm hơn 53% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận doanh nghiệp tích cực chưa đủ tạo lực đẩy giúp VN Index bứt phá. Thị trường chứng khoán tháng 11 tiếp tục chịu tác động đan xen từ các rủi ro địa chính trị, mặt bằng lãi suất quốc tế neo cao, dư nợ vay ký quỹ lớn và tâm lý thận trọng của giới đầu tư.

Ở chiều ngược lại, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, cán cân thương mại thặng dư giúp giảm áp lực tỷ giá. Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội dự báo VN Index có khả năng tích lũy quanh vùng hỗ trợ 1.680 đến 1.700 điểm và gặp kháng cự tại 1.800 điểm. Nếu nhóm cổ phiếu Vingroup điều chỉnh mạnh, chỉ số có thể lùi về 1.650 điểm trước khi phục hồi. Mức định giá hiện tại được đánh giá là hấp dẫn khi nền kinh tế giữ vững nhịp độ tăng trưởng và lợi nhuận toàn thị trường được kỳ vọng tăng trên 15% vào năm 2027.

Chi tiết danh mục cổ phiếu có mức chiết khấu hấp dẫn

Với nền tảng định giá thấp, dòng tiền có thể cân nhắc tích lũy trung và dài hạn tại các doanh nghiệp đầu ngành. Danh sách khuyến nghị tháng 11 tập trung vào 8 cổ phiếu bao gồm MWG, FRT, HPG, GMD, VCB, CTG, REE và MBB, đại diện cho các nhóm ngành bán lẻ, thép, cảng biển, ngân hàng và tiện ích.

Trong nhóm này, 4 cổ phiếu được đánh giá có mặt bằng định giá nổi bật. Khảo sát tại REE cho thấy P/E 12 tháng gần nhất ở mức 10,3 lần, thấp hơn khoảng 23% so với trung bình ba năm. P/E dự phóng năm 2027 của REE đạt khoảng 9,1 lần. Doanh nghiệp này được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ kế hoạch mở rộng công suất điện gió từ 126 MW lên 502 MW, đi kèm khối lượng công việc tồn đọng trị giá hơn 9.000 tỷ đồng tại mảng cơ điện lạnh.

Tại nhóm vật liệu xây dựng, Hòa Phát mang lại mức định giá hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2026 khoảng 6,5 lần. Đơn vị phân tích dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ HPG sẽ tăng 75% trong năm 2026 nhờ nhu cầu tiêu thụ thép duy trì ở mức cao và các dự án đầu tư hạ tầng được đẩy mạnh.

Đối với ngành ngân hàng, Vietcombank đang giao dịch ở mức chiết khấu thấp so với lịch sử hoạt động. Chất lượng tài sản của VCB tiếp tục được duy trì vững chắc với tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 0,61% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên đến 279%. Cùng ngành, VietinBank ghi nhận P/B dự phóng năm 2026 ở mức 1,2 lần và ROE dự phóng 21,3%. Thương vụ chuyển nhượng dự án VietinBank Tower dự kiến đem lại khoản lợi nhuận bất thường đáng kể cho ngân hàng này.

Bốn cổ phiếu còn lại gồm MWG, FRT, GMD và MBB được lựa chọn nhờ tiềm năng tăng trưởng hoạt động cốt lõi. MWG và FRT được kỳ vọng tiếp tục nâng cao hiệu quả các chuỗi bán lẻ, GMD hưởng lợi trực tiếp từ các dự án mở rộng công suất cảng biển, trong khi MBB duy trì khả năng sinh lời cao thông qua tốc độ tăng trưởng tín dụng tích cực.