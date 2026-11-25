Tính đến ngày 06/11/2026, đã có 395 doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố báo cáo tài chính quý 3/2026, tương đương 99,9% tổng vốn hóa toàn sàn.

Lợi nhuận ròng quý 3/2026 của các doanh nghiệp này tiếp tục duy trì đà tăng tích cực, tăng 3,7% so với quý trước và tăng mạnh 52% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng lợi nhuận ròng toàn sàn trong quý 3/2026 chủ yếu đến từ mức tăng trưởng đột biến tại ba doanh nghiệp lớn là VIC (+3.392%), VHM (+453%) và BSR (+888%). Nếu loại trừ ba doanh nghiệp này, lợi nhuận ròng toàn sàn vẫn ghi nhận mức tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng 48,8% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ đóng góp đột biến từ một số doanh nghiệp lớn như VHM, VIC và BSR.

Nếu loại trừ ba doanh nghiệp này, lợi nhuận ròng toàn sàn trong 9 tháng năm 2026 ghi nhận mức tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bức tranh lợi nhuận quý 3/2026 của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành và giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành.

Xét theo nhóm ngành, Dầu khí (+472,2%) và Bất động sản (+466,7%) dẫn đầu về tăng trưởng, chủ yếu nhờ kết quả đột biến của BSR, VIC và VHM. Tuy nhiên, nếu loại trừ các doanh nghiệp này, tăng trưởng lợi nhuận ròng của hai ngành chỉ còn lần lượt 47,6% và 71,4%, cho thấy mức tăng trưởng chung phụ thuộc đáng kể vào một số doanh nghiệp đầu ngành.

Tài nguyên cơ bản cũng ghi nhận kết quả tích cực (+109,5%), với đóng góp đáng kể từ HPG (lợi nhuận ròng tăng 106% so với cùng kỳ năm trước). Bên cạnh đó, Điện, nước và xăng dầu khí đốt (+69,1%) và Bán lẻ (+54%) duy trì đà tăng trưởng tốt, với sự cải thiện tương đối rộng ở các doanh nghiệp trong ngành.

Ở chiều ngược lại, Dịch vụ tài chính ghi nhận lợi nhuận ròng giảm 49,6% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do thanh khoản thị trường chứng khoán suy giảm mạnh, kéo theo sự sụt giảm doanh thu môi giới và lợi nhuận hoạt động tự doanh.

Ngành Xây dựng và Vật liệu cũng giảm 45,1%, chủ yếu do mức nền so sánh cao của VCG (quý 3/2025, VCG ghi nhận doanh thu tài chính đột biến từ hoạt động thoái vốn tại công ty con VCR). Nếu loại trừ VCG, lợi nhuận ròng toàn ngành vẫn tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3/2026, cho thấy kết quả kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp trong ngành vẫn có sự cải thiện.

Về mặt định giá, theo phân tích của VnDirect, sau nhịp điều chỉnh cuối tháng 10, kết hợp với kết quả kinh doanh quý 3/2026 tích cực của các doanh nghiệp niêm yết, hệ số giá trên lợi nhuận trượt 12 tháng của VN-Index đã giảm về 10,6 lần, từ mức 12 lần vào cuối tháng 9.

Đáng chú ý, nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VRE và VPL), hệ số giá trên lợi nhuận trượt 12 tháng của VN-Index chỉ còn khoảng 9,1 lần, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng định giá lịch sử, đồng thời cho thấy mức định giá hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết.

Bên cạnh mặt bằng định giá hấp dẫn, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong quý 4/2026 và năm 2027 tiếp tục là yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với thị trường. Với giả định VN-Index duy trì quanh vùng điểm số hiện tại, hệ số giá trên lợi nhuận dự phóng của VN-Index, sau khi cập nhật kết quả kinh doanh quý 4/2026, dự kiến ở mức 10,4 lần, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân lịch sử.

Tuy nhiên, VnDirect cho rằng định giá hấp dẫn mới chỉ là điều kiện cần để thu hút dòng tiền dài hạn, nhưng chưa đủ để tạo động lực cho một nhịp định giá lại mạnh mẽ.

Để kích hoạt dòng tiền bắt đáy và cải thiện khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư, thị trường cần thêm những yếu tố hỗ trợ vĩ mô rõ ràng hơn, bao gồm: (1) giá dầu hạ nhiệt, qua đó giảm áp lực lạm phát; (2) thanh khoản hệ thống cải thiện; (3) mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm và duy trì ổn định; và (4) những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Mặt bằng định giá giữa các nhóm ngành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phân hóa so với mức trung vị 10 năm. Tuy nhiên, hệ số giá trên giá trị sổ sách của nhiều nhóm ngành vẫn đang thấp hơn hoặc tiệm cận mức trung vị dài hạn, trong khi hệ số giá trên lợi nhuận của phần lớn các nhóm ngành hiện thấp hơn đáng kể so với mức trung vị 10 năm, cho thấy mặt bằng định giá vẫn tương đối hấp dẫn.

Trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục cải thiện, đây là cơ hội để nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng tại các nhóm ngành có định giá hợp lý và triển vọng kinh doanh tích cực.

Dựa trên tương quan giữa định giá và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận, Vndirect ưu tiên các nhóm ngành Bán lẻ, Xây dựng và Vật liệu, Tiện ích, với triển vọng tăng trưởng tương đối tích cực so với mặt bằng định giá hiện tại.