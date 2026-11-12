Định giá rẻ là chưa đủ, VN-Index cần nhiều yếu tố hơn để bứt phá

VnDirect vừa có cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán tháng 11 trong đó nhấn mạnh: Mặc dù nền tảng kinh tế vĩ mô và kết quả kinh doanh quý III/2026 tương đối tích cực, VN-Index vẫn chịu áp lực điều chỉnh khi thanh khoản suy yếu, hoạt động bán ròng của khối ngoại gia tăng và diễn biến kém tích cực của thị trường chứng khoán quốc tế.

Tính đến ngày 03/11/2026, đã có 397 doanh nghiệp niêm yết trên HoSE công bố báo cáo tài chính quý III/2026, đại diện cho 99,9% tổng vốn hóa toàn sàn. Theo đó, lợi nhuận ròng quý III/2026 của các doanh nghiệp trên HoSE tăng 52% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ mức tăng trưởng đột biến tại ba doanh nghiệp lớn là VIC (+3.392%), VHM (+453%) và BSR (+888%). Nếu loại trừ ba doanh nghiệp này, LNR toàn sàn vẫn tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Xét theo nhóm ngành, Dầu khí ghi nhận LNR tăng 47,6% so với cùng kỳ nếu loại trừ BSR, trong khi Bất động sản tăng 71,4% nếu loại trừ VIC và VHM. Như vậy, mức tăng trưởng lợi nhuận của cả hai ngành đều thấp hơn đáng kể khi loại trừ các doanh nghiệp đóng góp lớn nhất. Ngành Tài nguyên cơ bản ghi nhận LNR tăng 109,5% so với cùng kỳ, với động lực đóng góp đáng kể từ HPG (+106%).

Nhìn chung, kết quả kinh doanh quý III/2026 cho thấy sự phân hóa đáng kể về tăng trưởng lợi nhuận giữa các nhóm ngành cũng như giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành. Tuy nhiên, xét trên bình diện toàn thị trường, kết quả kinh doanh vẫn duy trì xu hướng tích cực, qua đó củng cố triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trong năm 2026 và tạo nền tảng cho năm 2027.

VnDirect cho rằng tăng trưởng LNR sẽ chậm lại trong quý cuối năm, do số lượng doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận đột biến dự kiến không còn nhiều như trong ba quý đầu năm. Đáng chú ý, VHM đã ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến trong quý IV/2025, tạo nền so sánh cao cho cùng kỳ năm nay.

Mặc dù vậy, triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết vẫn được đánh giá tích cực trong quý IV/2026 và năm 2027, nhờ các yếu tố hỗ trợ chính: tăng trưởng GDP dự kiến duy trì ở mức cao; triển vọng kinh doanh khả quan tại nhiều nhóm ngành nhờ hiệu ứng lan tỏa từ chính sách tài khóa mở rộng và sự phục hồi của đầu tư tư nhân; và chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành theo hướng hỗ trợ tăng trưởng, trong khi áp lực tỷ giá có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sau nhịp điều chỉnh cuối tháng 10, kết hợp với kết quả kinh doanh quý III/2026 tích cực của các doanh nghiệp niêm yết, P/E trượt 12 tháng của VN-Index đã giảm về 10,6 lần, từ mức 12 lần vào cuối tháng 9. Đáng chú ý, nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VRE và VPL), P/E trượt 12 tháng của VN-Index chỉ còn khoảng 9,1 lần, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng định giá lịch sử, đồng thời cho thấy mức định giá hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết.

Bên cạnh mặt bằng định giá hấp dẫn, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong quý IV/2026 và năm 2027 tiếp tục là yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với thị trường. Với giả định VN-Index duy trì quanh vùng điểm số hiện tại, P/E dự phóng của VN-Index sau khi cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2026 dự kiến ở mức 10,4 lần, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân lịch sử.

Tuy nhiên, định giá hấp dẫn mới chỉ là điều kiện cần để thu hút dòng tiền dài hạn, nhưng chưa đủ để tạo động lực cho một nhịp định giá lại (re-rating) mạnh mẽ. Để kích hoạt dòng tiền bắt đáy và cải thiện khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư, thị trường cần thêm những chất xúc tác vĩ mô rõ ràng hơn, bao gồm: giá dầu hạ nhiệt, qua đó giảm áp lực lạm phát; thanh khoản hệ thống cải thiện; mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm và duy trì ổn định; và những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Mặt bằng định giá giữa các nhóm ngành trên HoSE tiếp tục phân hóa khi so sánh với mức trung vị 10 năm. Tuy nhiên, hệ số P/B của nhiều nhóm ngành vẫn duy trì dưới hoặc tiệm cận mức trung vị dài hạn, cho thấy mặt bằng định giá thị trường nhìn chung đang ở mức tương đối hợp lý, đặc biệt trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp tiếp tục cải thiện.

Đáng chú ý, P/E hiện tại của phần lớn các nhóm ngành đang thấp hơn mức trung vị 10 năm, cho thấy nhiều nhóm ngành vẫn được định giá ở mức hấp dẫn. Đây là cơ sở để lựa chọn cơ hội đầu tư tại những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, triển vọng tăng trưởng tích cực và khả năng duy trì hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.

Về mặt điểm số, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục trải qua các nhịp kiểm định và tích lũy tại những vùng hỗ trợ quan trọng. Ở chiều ngược lại, chỉ số có thể đối mặt với áp lực chốt lời ngắn hạn khi phục hồi lên các vùng kháng cự mạnh.

VnDirect dự báo VN-Index có thể dao động trong biên độ 1.700–1.800 điểm trong tháng 11, trước khi xuất hiện những chất xúc tác đủ mạnh để thúc đẩy một nhịp bứt phá rõ nét hơn. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên duy trì chiến lược giao dịch linh hoạt, ưu tiên quản trị rủi ro và hạn chế mua đuổi trong các nhịp tăng. Hoạt động giải ngân có thể được cân nhắc khi VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ, ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, thanh khoản tốt, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực và tiềm năng thu hút dòng vốn ETF cũng như nhà đầu tư tổ chức.

Ngược lại, nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lời một phần hoặc cơ cấu danh mục khi VN-Index tiến đến vùng kháng cự phía trên.