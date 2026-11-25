UBND TP Huế vừa tổ chức tọa đàm khoa học về “Xác định đối tượng lượng giá tổng giá trị kinh tế - TEV của Di sản văn hóa thế giới Cố đô Huế” (phạm vi và giá trị). Đây là đề án đầu tiên được khởi động triển khai trong chuỗi tám đề án lượng giá các di sản thế giới tại Việt Nam.

Khu di sản Đại Nội Huế, điểm đến tham quan hấp dẫn du khách. Ảnh: Đ.HOÀNG

Việc lượng giá được tiếp cận trên cơ sở hai nội hàm

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, đồng thời làm việc với Bộ VHTTDL để được hướng dẫn thí điểm song song mô hình đô thị di sản và lượng hóa giá trị kinh tế di sản. Cách tiếp cận này nhằm chủ động triển khai công việc, tránh chậm tiến độ trong khi chờ hoàn thiện khung pháp lý và mô hình chung.

Theo ông Giang, quá trình nghiên cứu cần tập trung làm rõ các vấn đề cốt lõi. Trước hết là nguyên tắc lựa chọn đối tượng đưa vào lượng giá; xác định phạm vi, thẩm quyền công nhận đô thị di sản, làm rõ việc áp dụng đối với tổng thể thành phố hay từng khu vực, địa bàn có giá trị di sản; xác định thẩm quyền quyết định và cơ chế áp dụng các chính sách ưu đãi, chẳng hạn giảm tiền sử dụng đất đối với lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

“Việc xác định cụ thể đối tượng lượng giá, phạm vi có giới hạn trong hồ sơ di sản năm 1991 hay mở rộng sang các giá trị di sản thiên nhiên, không gian định cư, làng nghề và những hồ sơ di sản mới. Việc lựa chọn đối tượng cần có sự phân biệt với những mô hình khác như Tràng An. Bên cạnh đó, cần rà soát tính đồng bộ giữa quy hoạch di tích đang trình phê duyệt với việc nghiên cứu lượng hóa giá trị kinh tế di sản, tránh phát sinh những xung đột trong quá trình triển khai”, ông Giang nêu vấn đề.

Theo nhóm tư vấn nghiên cứu đề án, việc lượng giá được tiếp cận trên cơ sở hai nội hàm chính là hệ thống tài sản di sản và dòng dịch vụ di sản, đề xuất lượng giá 44 đối tượng, phân bổ theo bốn nhóm tài sản. Gồm nhóm tài sản tự nhiên có bốn đối tượng, tập trung vào cảnh quan bao chứa và cảnh quan nội khu Kinh thành cổ, hệ thống thủy văn và giá trị quy hoạch tổng thể; nhóm tài sản văn hóa gồm 21 đối tượng, liên quan đến hệ thống thành quách, cung điện, lăng tẩm, các công trình di tích, khảo cổ học, cổ vật, Nhã nhạc, thơ văn trên kiến trúc cung đình và các di sản văn hóa đặc sắc khác; nhóm tài sản định cư gồm 10 đối tượng, tập trung vào hệ thống nhà vườn, phố cổ, làng cổ, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống và các giá trị văn hóa gắn với cộng đồng cư dân; và nhóm tài sản kinh tế gồm 9 đối tượng, hướng đến lượng hóa các giá trị lan tỏa kinh tế, du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, thương hiệu di sản, ngoại giao văn hóa và đóng góp của di sản đối với phát triển đô thị di sản.

Theo Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Trần Đình Thành, Huế đã đáp ứng nhiều tiêu chí thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa theo Điều 11 Nghị định 282 của Chính phủ: Có lịch sử hình thành, có di sản vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu, di tích quốc gia đặc biệt, đã có quy hoạch bảo quản tu bổ phục hồi quần thể di tích Cố đô Huế được Thủ tướng phê duyệt nhiều lần. Việc hoàn thiện tiêu chí định giá tổng thể giá trị kinh tế sẽ giúp Huế đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đô thị di sản, mở ra cơ hội tiếp cận các chính sách ưu đãi về đất đai, phí, lệ phí…

Làm rõ đóng góp của di sản đối với tăng trưởng kinh tế

Ông Trần Đình Thành cũng cho biết, dự thảo của đề án “Định giá kinh tế di sản, TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới” đã được trình các cấp thẩm quyền phê duyệt. Sau khi ban hành đề án khung thì sẽ triển khai các đề án thành phần tại các địa phương có khu di sản thế giới. UBND TP Huế sẽ xây dựng, triển khai các nội dung đề án thành phần và có thẩm quyền xác định phạm vi, ranh giới theo quy định của Nghị định 282. Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa cũng nhấn mạnh: Khi giá trị di sản được định giá đúng mức và thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư, Huế có thể huy động nguồn lực tài chính, xã hội lớn để tái đầu tư ngược lại cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà nghiên cứu cũng gợi mở và đề xuất nhiều nội dung về việc mở rộng phạm vi và đối tượng lượng hóa giá trị kinh tế TEV di sản Cố đô Huế. Trong đó, ngoài hồ sơ di sản năm 1991 đăng ký UNESCO, cần kế thừa hai quy hoạch về bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế đã được Thủ tướng phê duyệt vào năm 1996 và năm 2010. TS Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Huế cho rằng, ngoài mở rộng phạm vi và đối tượng định lượng kinh tế di sản Huế thì cũng cần tính toán cả giá trị đất đai, khu vực phụ trợ và quá trình sinh lời du lịch qua thời gian từ khi Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO ghi danh năm 1993 đến nay. Thời điểm làm hồ sơ Quần thể Di tích Cố đô Huế năm 1991 thì giá trị kinh tế tạm tính là khoảng 7 tỉ USD; theo cách tính thời điểm đó cùng với quy mô các công trình và phạm vi di tích, di sản đã được bổ sung nhiều như hiện nay thì cũng phải lên 400 đến 500 tỉ USD.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa cho rằng, đề xuất của nhóm tư vấn về cách chia bốn nhóm tài sản để lượng hóa là chưa hợp lý vì dễ trùng lặp, khó phân định. “Theo tôi, cần phân chia lại theo 4 nhóm hệ thống: Tài sản di sản vật thể của Huế; tài sản di sản phi vật thể; tài sản di sản tư liệu; tài sản di sản cảnh quan, danh thắng”, ông Hoa nói. Theo ông Hoa cần mở rộng các khía cạnh lượng hóa giá trị kinh tế, không chỉ lượng hóa trên từng di tích, di sản hay chỉ tính giá trị bằng các con số mà cần lượng hóa toàn diện các khía cạnh như: Giá trị sử dụng trực tiếp, giá trị sử dụng gián tiếp, giá trị lan tỏa của di sản, giá trị phi sử dụng của di sản. Phát biểu tại chương trình tọa đàm, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh, việc lượng hóa giá trị di sản có ý nghĩa quan trọng đối với Huế, cần được thực hiện bài bản, khoa học và thận trọng, làm rõ đóng góp của di sản đối với tăng trưởng kinh tế cũng như những giá trị văn hóa khó đo đếm.

Về đối tượng lượng giá, ông đề nghị nhóm tư vấn nghiên cứu phân nhóm theo di sản vật thể, phi vật thể, tư liệu và cảnh quan; xác định các hợp phần cụ thể trong từng nhóm để thuận lợi triển khai. Đồng thời, làm rõ mục đích sử dụng, hiệu quả khai thác kết quả lượng giá và đề xuất lộ trình, giải pháp bảo tồn, phát huy, gia tăng giá trị di sản qua từng giai đoạn. Về phạm vi nghiên cứu, ông Lê Trí Thanh giao Sở VHTTDL chủ trì phối hợp với các đơn vị có phương án báo cáo lãnh đạo UBND TP Huế cuối tháng 11 tới. TP Huế sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia, nhà nghiên cứu nhằm hoàn thiện cơ sở khoa học và thực tiễn, phấn đấu hoàn thành Đề án vào cuối năm 2027.