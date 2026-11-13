Định giá cổ phiếu Nvidia giảm xuống mức thấp nhất 14 năm

CEO Jensen Huang. (Nguồn: Minh Sơn/Vietnam+)

Xét theo một trong những thước đo được giới đầu tư Phố Wall ưa chuộng nhất, cổ phiếu của tập đoàn Nvidia hiện trông giống như một món hời thực sự.

Sau đợt sụt giảm mạnh từ mức đỉnh kỷ lục thiết lập ngày 6/10, cổ phiếu Nvidia hiện được giao dịch ở mức tương đương 12 lần lợi nhuận dự kiến.

Đây là mức định giá thấp nhất của tập đoàn kể từ năm 2012-thời điểm nhà sản xuất chip này còn đang cạnh tranh với đối thủ Advanced Micro Devices (AMD) để thống lĩnh thị trường thẻ đồ họa trò chơi điện tử, đồng thời chật vật tìm kiếm chỗ đứng trên thị trường máy tính bảng và các thiết bị di động khác.

Giới đầu tư thường ưa chuộng những cổ phiếu có hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) thấp như vậy, song mức định giá thấp đôi khi cũng phản ánh sự hoài nghi về khả năng hiện thực hóa mức lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai.

Giá cổ phiếu Nvidia đã giảm hơn 5% trong phiên giao dịch ngày 12/11 sau khi Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang từ chức, nâng tổng mức giảm trong tuần lên khoảng 12%.

Giám đốc Tài chính (CFO) Colette Kress hiện tiếp quản vị trí CEO tạm quyền trong thời gian Nvidia tìm kiếm người kế nhiệm chính thức. Tuy nhiên, mối lo ngại về vị trí lãnh đạo không phải là yếu tố duy nhất khiến giới đầu tư bất an.

Cổ phiếu của Nvidia-doanh nghiệp sở hữu các bộ xử lý đồ họa (GPU) vốn là động lực thúc đẩy sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI)-hiện đã mất hơn 30% giá trị so với mức đỉnh kỷ lục, phần lớn xuất phát từ tâm lý lo ngại về khả năng chững lại trong hoạt động xây dựng các trung tâm dữ liệu AI.

Tuy nhiên, ông Erik Kratz, đồng Giám đốc quản lý tài sản kiêm Giám đốc đầu tư tại quỹ Arena Private Wealth ở Chicago, nhận định rằng đây là một sự kiện liên quan đến nhân sự chủ chốt chứ không phải sự kiện về nhu cầu thị trường, đồng thời nhấn mạnh không ai hủy các đơn đặt hàng GPU chỉ vì CEO từ chức.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng thông thường, giá cổ phiếu thường mất một khoảng thời gian để tìm được vùng đáy sau sự ra đi đột ngột của một CEO, trong lúc thị trường chờ đợi kết quả các cuộc điều tra cũng như quá trình tìm kiếm người thay thế.

Nvidia dự kiến công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý vừa qua vào ngày 17/11, trong bối cảnh giới đầu tư đang theo dõi sát sao liệu đà tăng trưởng nóng của tập đoàn có thể duy trì khi thiếu vắng ông Huang hay không.

Dù giá cổ phiếu Nvidia đã lao dốc trong những tuần gần đây, các chuyên gia phân tích cho đến nay vẫn giữ nguyên dự báo về mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của “ông lớn” này, với dự đoán nhu cầu đối với chip Nvidia sẽ tiếp tục vượt xa nguồn cung. Tuy nhiên, nhận định này hoàn toàn có thể thay đổi sau khi Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý.

Theo dữ liệu từ tập đoàn LSEG, giới phân tích dự đoán Nvidia sẽ ghi nhận mức tăng 92% về doanh thu trong quý kết thúc vào tháng 10 và đạt lợi nhuận ròng hơn 60 tỷ USD, tương đương mức tăng 89% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giới đầu tư sẽ đặc biệt chú ý lắng nghe những phát biểu của bà Kress về triển vọng kinh doanh của Nvidia, yếu tố được đánh giá có thể còn quan trọng hơn cả chính những con số trong báo cáo tài chính.

Trong một diễn biến có liên quan, nghị sỹ Dân chủ Jack Reed tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 12/11 cho biết ông muốn Quốc hội tiến hành xem xét liệu Nvidia có thuộc diện "quá lớn để sụp đổ" hay không, cũng như liệu kịch bản tập đoàn này sụp đổ có gây tác động dây chuyền tới hệ thống ngân hàng và thị trường tín dụng Mỹ hay không.

Thượng nghị sĩ Jack Reed, đại diện bang Rhode Island, nhận định rằng Nvidia đã và đang hậu thuẫn cho toàn bộ hệ sinh thái AI thông qua các giao dịch tài chính phức tạp.

Thượng nghị sỹ Reed cũng lưu ý thêm rằng hàng triệu người dân Mỹ hiện đang có quyền lợi kinh tế gắn liền với cổ phiếu của Nvidia thông qua các tài khoản hưu trí cá nhân và quỹ lương hưu.

Vì vậy, theo ông, giới chức Mỹ cần sự minh bạch hoàn toàn đối với các thỏa thuận này, một bản đánh giá về việc liệu tập đoàn này có thuộc diện "quá lớn để sụp đổ" hay không, cùng với phân tích chi tiết về những ảnh hưởng mà các biến cố gần đây có thể gây ra cho hệ thống ngân hàng và thị trường tín dụng của Mỹ./.