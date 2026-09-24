Định giá 800 triệu USD, Tập đoàn Jollibee nhượng quyền kiểm soát Highlands Coffee cho Quốc tế Việt Thái

Thương vụ 2.300 tỷ đồng và quyền kiểm soát trở về tay Quốc tế Việt Thái

Tập đoàn Jollibee Foods Corporation có trụ sở tại Philippines vừa phát đi tài liệu công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán về việc thoái một phần vốn tại chuỗi Highlands Coffee. Cụ thể, công ty con do Jollibee sở hữu 100% vốn là JSF Investments Pte. Ltd. đã ký thoả thuận bán 1,5 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần SF Vũng Tàu cho Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Thái. Công ty Cổ phần SF Vũng Tàu chính là pháp nhân đang nắm giữ hoạt động kinh doanh của chuỗi Highlands Coffee tại Việt Nam.

Mức giá thỏa thuận cho mỗi cổ phần đạt 1,6 triệu đồng. Tổng giá trị giao dịch mà Jollibee nhận được là 2.300 tỷ đồng tiền mặt, tương đương khoảng 88 triệu USD. Phương thức thanh toán sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian thỏa thuận sau khi hai bên hoàn tất các thủ tục giao dịch. Theo mức giá này, chuỗi Highlands Coffee đang được định giá ở mức 800 triệu USD.

Bên mua lại cổ phần là Quốc tế Việt Thái, một công ty tiếp thị và bán lẻ hàng tiêu dùng có trụ sở tại Việt Nam do ông David Thái thành lập năm 1998. Ông David Thái cũng là cổ đông sáng lập và hiện vẫn giữ chức vụ Giám đốc Điều hành của Highlands Coffee. Sau khi hoàn tất thương vụ mua bán cổ phần, tỷ lệ sở hữu của Quốc tế Việt Thái tại Công ty Cổ phần SF Vũng Tàu sẽ tăng từ 40% lên 51%, qua đó chính thức nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp.

Lợi nhuận bán niên tăng trưởng 39% và kế hoạch IPO đầu năm 2027

Việc nhượng lại quyền kiểm soát Highlands Coffee nằm trong lộ trình quản lý danh mục đầu tư của Jollibee. Lộ trình này bao gồm các bước xây dựng doanh nghiệp, mở rộng quy mô và tối ưu hóa sở hữu khi doanh nghiệp đủ trưởng thành để thu hút nguồn vốn bên ngoài. Phía Jollibee cho biết số tiền thu về 88 triệu USD sẽ được bổ sung vào bảng cân đối kế toán để thực hiện việc giảm nợ, tái đầu tư vào các nền tảng tăng trưởng khác và mang lại lợi nhuận cho cổ đông, hoàn toàn phù hợp với ưu tiên phân bổ vốn của tập đoàn.

Dù từ bỏ quyền kiểm soát, Jollibee vẫn duy trì 49% lợi ích kinh tế tại Highlands Coffee. Báo cáo của tập đoàn này ghi nhận chuỗi cà phê đang mang lại mức tăng trưởng doanh thu hai con số cùng khả năng sinh lời và thu hồi vốn ở cấp độ cửa hàng rất tốt, trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong mảng kinh doanh quốc tế của tập đoàn.

Giao dịch mua bán cổ phần diễn ra ngay trước kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của chuỗi cà phê này. Highlands Coffee đã xây dựng lộ trình IPO chi tiết dự kiến hoàn tất vào quý I năm 2027 với mục tiêu huy động khoảng 300 đến 400 triệu USD. Về chỉ số kinh doanh thực tế, trong 6 tháng qua Highlands Coffee ghi nhận mức lãi hơn 730 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi ngày, chuỗi đồ uống này thu về khoản lãi hơn 4 tỷ đồng.