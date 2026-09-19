Định giá 126 tỷ USD, công ty xe tự hành thuộc hệ sinh thái Google chuẩn bị đổ bộ thị trường Singapore

Lộ trình thử nghiệm thực tế và kế hoạch vận hành tại Singapore

Ngày 18/09, Waymo công bố kế hoạch cung cấp dịch vụ gọi xe hoàn toàn tự hành bằng phương tiện thuần điện tại thị trường Singapore vào năm 2028. Đây là quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á mà đơn vị này đặt chân tới. Theo kế hoạch chi tiết, đội xe điện Jaguar I PACE đầu tiên tích hợp hệ thống tự hành Waymo Driver sẽ được vận chuyển đến Singapore trong vài tháng tới.

Trong năm 2027, đội ngũ chuyên gia được đào tạo sẽ trực tiếp ngồi sau tay lái để điều khiển xe trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu. Giai đoạn này phục vụ mục đích thu thập dữ liệu giao thông, giúp hệ thống công nghệ làm quen và thích nghi với cơ sở hạ tầng đường sá cũng như điều kiện thời tiết nhiệt đới gió mùa đặc thù tại địa phương. Sau khi hoàn tất quá trình đánh giá kỹ thuật, dịch vụ dự kiến mở cửa phục vụ rộng rãi cho công chúng vào năm 2028.

Doanh nghiệp hiện phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Giao thông và Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore để chuẩn bị các điều kiện vận hành cần thiết. Người đứng đầu Bộ Giao thông Singapore, ông Jeffrey Siow, cho biết nước này hoan nghênh sự tham gia của một nhà vận hành phương tiện tự hành quốc tế, đồng thời kỳ vọng năng lực công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn của đơn vị này sẽ mang đến thêm lựa chọn di chuyển hiện đại cho người dân.

Hành lang pháp lý địa phương và áp lực cạnh tranh toàn cầu

Singapore là một trong những quốc gia tiên phong đưa phương tiện tự hành vào khai thác thử nghiệm trên các tuyến đường công cộng. Từ tháng 04, dịch vụ xe buýt nhỏ tự hành tại khu vực Punggol đã chính thức đón khách sau khi đội xe do Grab vận hành hoàn tất hơn 25.000 km chạy thử nghiệm. Đến tháng 09, Grab tiếp tục công bố kế hoạch nâng quy mô đội xe từ 10 lên 50 chiếc trong vòng 6 tháng, hướng tới mục tiêu đưa hàng nghìn phương tiện tự hành vào khai thác trên toàn khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Để chuẩn bị cho các mô hình vận tải mới, các cơ quan chức năng Singapore đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật quy định về an toàn kỹ thuật, bảo hiểm, trách nhiệm pháp lý và chế tài xử lý vi phạm. Một dự thảo luật được trình Quốc hội nước này vào ngày 08/09 vừa qua đã đề xuất kéo dài cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với phương tiện tự hành trên đường bộ cho đến hết năm 2028, tạo khoảng thời gian cần thiết để xây dựng hệ thống quy chuẩn hoàn chỉnh.

Về chiến lược quốc tế, bước đi tại Singapore nối dài chuỗi mở rộng của Waymo ra ngoài biên giới Mỹ. Doanh nghiệp vừa liên danh cùng hãng taxi Nihon Kotsu và nền tảng gọi xe GO để chuẩn bị vận hành dịch vụ taxi tự hành tại Tokyo vào năm 2027, đồng thời hoàn tất các bước xúc tiến vào thị trường London và Munich. Sau vòng gọi vốn 16 tỷ USD vào tháng 02, đơn vị này được định giá khoảng 126 tỷ USD, trực tiếp bước vào cuộc đua thị phần robotaxi gay gắt với các đối thủ lớn như Zoox thuộc Amazon hay hãng xe điện Tesla. Hiện quy mô đội xe, khu vực hoạt động cụ thể và biểu giá cước dịch vụ tại Singapore vẫn chưa được công bố chi tiết.