Dinh dưỡng tăng sức đề kháng hỗ trợ phòng bệnh não mô cầu

1. Vai trò của dinh dưỡng trong phòng bệnh não mô cầu

Nội dung 1. Vai trò của dinh dưỡng trong phòng bệnh não mô cầu 2. Những thực phẩm quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

Bệnh do vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis) gây ra là một trong những bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm. Loại vi khuẩn này thường cư trú lành tính ở vùng mũi họng của người mang vi khuẩn mà không gây triệu chứng. Tuy nhiên, khi gặp điều kiện thuận lợi, chúng có thể bùng phát, xâm nhập vào máu hoặc màng não gây nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não.

Bệnh tiến triển rất nhanh và có nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, người bệnh cần được phát hiện sớm và điều trị sớm.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh não mô cầu hiện nay, người dân nên chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng. Bên cạnh các biện pháp tiêm vaccine, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, đeo khẩu trang, súc miệng và họng bằng dung dịch sát khuẩn thì việc rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là ăn uống đủ chất chính là cách đơn giản nhất giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể chống vi khuẩn gây bệnh.

Khi hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp cơ thể nhanh chóng nhận diện và phản ứng kịp thời, ngăn không cho vi khuẩn nhân lên nhanh.

Dinh dưỡng tốt cũng là cách hiệu quả nhất để cung cấp năng lượng để cơ thể không bị kiệt sức và tăng khả năng phục hồi nếu chẳng may bị nhiễm bệnh. Vì vậy, khẩu phần ăn hằng ngày cần đảm bảo cân đối, đủ chất, tăng cường các thực phẩm giàu protein, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa để củng cố và tăng cường miễn dịch tự nhiên.

2. Những thực phẩm quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

Nguồn thực phẩm giàu protein và vitamin A giúp tăng sức đề kháng hỗ trợ phòng bệnh não mô cầu. Ảnh minh họa AI

Thực phẩm giàu chất đạm (protein)

Protein là nguyên liệu cơ bản để xây dựng và tái tạo tế bào. Chúng cung cấp năng lượng bền vững giúp duy trì thể lực và hình thành các tế bào miễn dịch tự nhiên để sẵn sàng ứng phó với tác nhân gây bệnh.

Nguồn thực phẩm giàu protein tốt bao gồm: Thịt nạc (gà, bò, heo), cá, trứng, sữa, các loại đậu và hạt.

Thực phẩm giàu vitamin A

Vitamin A giúp bảo vệ sự toàn vẹn của da và niêm mạc đường hô hấp. Đây chính là hàng rào phòng thủ đầu tiên. Bổ sung đầy đủ vitamin A giữ cho lớp niêm mạc mũi họng luôn ẩm, khỏe mạnh, tăng tiết chất nhầy bảo vệ, hỗ trợ ngăn chặn đường xâm nhập của vi khuẩn, virus.

Những thực phẩm giàu vitamin A bao gồm: Cà rốt, bí đỏ, khoai lang, đu đủ, rau cải xanh và gan động vật.

Thực phẩm giàu vitamin C và vitamin E

Đây chính là hai loại vitamin quan trọng có tác dụng chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ các tế bào miễn dịch khỏi tổn thương, đồng thời kích thích hệ miễn dịch vận hành hiệu quả hơn.

Vitamin C và vitamin E có nhiều trong rau củ, các loại hạt và trái cây họ cam quýt, đặc biệt là: Cam, bưởi, ổi, kiwi, ớt chuông, bơ, hạt hướng dương và hạnh nhân.

Lưu ý: Vitamin A và E thuộc nhóm vitamin tan trong dầu. Do đó, khi chế biến các thực phẩm giàu hai dưỡng chất này nên kết hợp một lượng dầu mỡ vừa đủ để cơ thể hấp thu tối đa.

Thực phẩm giàu kẽm và sắt

Kẽm và sắt là hai vi chất quan trọng giúp điều hòa hệ miễn dịch và thúc đẩy phản ứng linh hoạt của các tế bào miễn dịch.

Kẽm và sắt có nhiều trong các loại hải sản (hàu, tôm, sò), thịt đỏ và các loại ngũ cốc nguyên hạt.

Gừng, hành, tỏi và sữa chua

Đây là những thực phẩm và gia vị quen thuộc trong các gia đình. Tỏi, gừng, hành chứa các hợp chất kháng khuẩn tự nhiên giúp làm sạch đường hô hấp và giảm nguy cơ viêm nhiễm.

Sữa chua là món ăn nhẹ giàu dinh dưỡng và bổ sung dồi dào lợi khuẩn (probiotics) giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, nơi tập trung đến 70% tế bào miễn dịch của cơ thể.

Tóm lại, ăn uống đủ chất, uống nhiều nước kết hợp với tập luyện phù hợp là cách đơn giản nhất giúp duy trì thể trạng và sức đề kháng tốt. Đồng thời cần lưu ý giữ vệ sinh cá nhân: rửa tay bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang nơi đông người và giữ nhà cửa thông thoáng. Nếu phát hiện bản thân hoặc người nhà có các triệu chứng như: sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cổ cứng, nổi ban xuất huyết... cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời.