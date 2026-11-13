Dinh dưỡng phù hợp giúp chăm sóc đường ruột của trẻ thêm khỏe mạnh

Trong những năm đầu đời, hệ tiêu hóa của trẻ còn khá non nớt và nhạy cảm. Vì vậy, con dễ gặp các vấn đề như đầy hơi, chướng bụng, táo bón… Điều này khiến nhiều cha mẹ quan tâm đến việc lựa chọn chế độ dinh dưỡng phù hợp để chăm sóc hệ tiêu hóa và hỗ trợ con phát triển khỏe mạnh ngay từ sớm.

Chăm sóc dinh dưỡng đúng cách giúp hệ tiêu hoá của trẻ thêm khỏe mạnh

Theo TS.BS. Lưu Thị Mỹ Thục, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương, dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với hệ tiêu hóa của trẻ. Một chế độ dinh dưỡng phù hợp với độ tuổi, cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết sẽ góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột cân bằng, hỗ trợ hoạt động tiêu hóa và khả năng hấp thu của trẻ.

TS.BS. Lưu Thị Mỹ Thục, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sữa mẹ luôn là nguồn dinh dưỡng tối ưu, cung cấp các dưỡng chất quan trọng hỗ trợ sự phát triển của hệ vi sinh đường ruột và hệ miễn dịch của trẻ. Trong trường hợp không thể nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, cha mẹ có thể tham khảo ý kiến nhân viên y tế để lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng phù hợp với độ tuổi và nhu cầu của con.

Khám phá những dưỡng chất vàng góp phần giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Tại Hội thảo Khoa học Toàn cầu về Sức khỏe Đường ruột 2026 do Friso, thuộc Tập đoàn FrieslandCampina, tổ chức tại TP.HCM vào tháng 10/2026, các chuyên gia đã chia sẻ về vai trò của nhiều thành phần dinh dưỡng đối với sức khỏe đường ruột của trẻ. Trong đó, nổi bật là lợi khuẩn Probiotics, chất xơ GOS, dưỡng chất HMO và chất béo sữa.

Trước hết, để duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, việc xây dựng và cân bằng hệ vi sinh đường ruột là yếu tố quan trọng. Probiotics (lợi khuẩn) là những vi sinh vật có lợi, góp phần duy trì sự cân bằng giữa các vi sinh vật trong đường ruột.

TS.BS. Lưu Thị Mỹ Thục cho biết: “Việc bổ sung lợi khuẩn phù hợp, đúng chủng và đủ liều lượng, có bằng chứng lâm sàng và theo hướng dẫn của bác sĩ sẽ góp phần duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn có hại”.

Bên cạnh việc bổ sung lợi khuẩn, cha mẹ cũng cần quan tâm đến nguồn dinh dưỡng giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn này. Trong đó, HMO (các oligosaccharide có trong sữa mẹ) và chất xơ GOS là những thành phần đáng chú ý. Theo TS.BS. Lưu Thị Mỹ Thục, cả HMO và GOS đều đóng vai trò là nguồn thức ăn cho lợi khuẩn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ vi sinh đường ruột có lợi, từ đó hỗ trợ duy trì môi trường đường ruột cân bằng.

Probiotics, GOS, HMO và chất béo sữa là những dưỡng chất cha mẹ nên cân nhắc khi chọn sữa cho con.

Không chỉ có hệ vi sinh đường ruột, hoạt động của hệ tiêu hóa cũng là yếu tố cần được quan tâm trong quá trình chăm sóc trẻ. Một trong những thành phần dinh dưỡng hỗ trợ làm tốt vai trò này là chất béo sữa (Milk Lipid Complex - MLC).

BS.CKII. Dư Minh Trí, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cho biết, chất béo sữa là thành phần dinh dưỡng có vai trò cung cấp năng lượng và hỗ trợ hoạt động tiêu hóa của trẻ. Theo chia sẻ của bác sĩ, chất béo sữa còn góp phần hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp trẻ giảm cảm giác khó chịu ở đường ruột như đầy hơi, chướng bụng và các vấn đề tiêu hóa thường gặp.

Khi hệ tiêu hóa hoạt động tốt và trẻ ít gặp khó chịu, việc ăn uống và sinh hoạt cũng có thể thuận lợi hơn. Đây là một trong những yếu tố góp phần tạo điều kiện cho trẻ phát triển khỏe mạnh trong những năm đầu đời.

Có thể thấy, Probiotics, HMO, GOS và chất béo sữa đảm nhận những vai trò khác nhau nhưng cùng góp phần chăm sóc sức khỏe đường ruột của trẻ. Vì vậy, khi lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng cho con, cha mẹ nên quan tâm đến thành phần và sự kết hợp các dưỡng chất phù hợp với độ tuổi, nhu cầu phát triển của trẻ.

Friso Pro 3 là sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 2 tuổi. Sản phẩm ứng dụng công nghệ LockNutri™ với quy trình xử lý nhiệt một lần ở nhiệt độ ôn hòa, góp phần bảo toàn hơn 90% đạm sữa tự nhiên có cấu trúc mềm, nhỏ, hỗ trợ trẻ tiêu hóa dễ dàng. Công thức còn chứa chất béo sữa tự nhiên Milk Lipid Complex (MLC), kết hợp với đạm sữa tự nhiên góp phần giúp phân mềm hơn và hỗ trợ trẻ đi ngoài dễ dàng. Sự kết hợp của MLC, HMO, chất xơ GOS và lợi khuẩn Probiotics giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, tạo nền tảng cho quá trình hấp thu dưỡng chất và giúp bé ít ốm vặt.