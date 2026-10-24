Dinh dưỡng hợp lý giúp phát triển khỏe mạnh

Để phòng ngừa suy dinh dưỡng và béo phì, mỗi gia đình cần quan tâm đến chất lượng bữa ăn, bảo đảm khẩu phần cân đối các nhóm chất gồm: đạm, đường bột, chất béo, vitamin và khoáng chất. Chế độ ăn cần phù hợp với độ tuổi, nhu cầu phát triển và mức độ vận động của mỗi người.

Với trẻ suy dinh dưỡng, cần chú ý nguy cơ thiếu hụt dưỡng chất, xây dựng chế độ ăn cung cấp đủ năng lượng, chất đạm, vitamin và khoáng chất cần thiết cho tăng trưởng. Cha mẹ nên theo dõi sự phát triển thể chất của trẻ và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được tư vấn khi cần.

Với trẻ thừa cân, béo phì, cần hạn chế thực phẩm và đồ uống nhiều đường, tăng rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ. Không nên tự ý cắt giảm quá mức các nhóm chất thiết yếu cho sự phát triển.

Bên cạnh điều chỉnh bữa ăn, vận động thường xuyên giúp trẻ cải thiện tình trạng dinh dưỡng. Trẻ cần vận động phù hợp lứa tuổi, hạn chế ngồi lâu và sử dụng thiết bị điện tử. Người trưởng thành cũng nên duy trì hoạt động thể chất, kết hợp ăn uống khoa học.

“Chế độ ăn đa dạng, cân đối; giảm muối, đường; hạn chế thức ăn nhanh; vận động thường xuyên và bảo đảm an toàn thực phẩm là những việc làm thiết thực để bảo vệ sức khỏe. Dinh dưỡng hợp lý không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển trước mắt mà còn tạo nền tảng sức khỏe lâu dài, nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi người và cộng đồng, để duy trì sức khỏe tốt và phát triển toàn diện” - bà Nguyễn Thị Hường nhấn mạnh.