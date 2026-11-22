Từ hơn 1.500 tác phẩm dự thi của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, 10 thí sinh xuất sắc được lựa chọn tham gia vòng thi trực tiếp tại Dinh Độc Lập, tiếp tục chia sẻ những câu chuyện lịch sử bằng hiểu biết, trải nghiệm và cảm nhận của chính mình.

Ngoài việc gửi video kể chuyện dự thi, các thí sinh còn trực tiếp phát biểu bổ sung cảm nhận mới và trả lời các câu hỏi của Ban Giám khảo.

Được tổ chức hướng đến chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), cuộc thi là một hoạt động giáo dục gắn với thực tiễn, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc của Di tích Quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập. Thông qua hình thức kể chuyện, các em học sinh không chỉ tìm hiểu kiến thức mà còn được khuyến khích quan sát, suy nghĩ, lựa chọn cách diễn đạt và hình thành góc nhìn riêng về di sản.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và đông đảo học sinh tham dự sự kiện.

Sau gần một tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 1.500 tác phẩm của học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Sự hưởng ứng này cho thấy sức hấp dẫn của hoạt động tìm hiểu lịch sử, đồng thời ghi nhận sự quan tâm, đồng hành của nhà trường, giáo viên và gia đình trong việc tạo điều kiện để các em tham gia.

Các tác phẩm dự thi khai thác nhiều phương diện của Dinh Độc Lập, từ những sự kiện, nhân vật và hiện vật lịch sử đến đặc điểm kiến trúc, không gian nội thất và vai trò của di tích trong đời sống văn hóa thành phố hôm nay. Mỗi câu chuyện là một cách tiếp cận, giúp học sinh kết nối kiến thức tiếp nhận từ sách vở, tài liệu với những điều được quan sát, tìm hiểu và cảm nhận trong thực tế.

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh.

Ban Tổ chức lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc tham gia vòng chung kết. Mỗi em có từ 3 đến 5 phút trình bày trực tiếp và 3 phút trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Thay vì lặp lại nguyên nội dung video đã gửi, các thí sinh được khuyến khích phát triển sâu hơn câu chuyện, bổ sung những phát hiện, lý giải và cảm nhận mới.

Ban Giám khảo đánh giá phần thi dựa trên tính chính xác của nội dung lịch sử, văn hóa, kiến trúc; khả năng kể chuyện và truyền tải thông điệp; kỹ năng trình bày, giao tiếp; năng lực trả lời câu hỏi và tính sáng tạo. Cách thức tổ chức này đề cao vai trò chủ động của học sinh, giúp các em thể hiện không chỉ những điều đã tìm hiểu mà còn cả khả năng suy nghĩ, diễn đạt và bảo vệ quan điểm của mình.

Cuộc thi hướng đến việc phát huy giá trị Dinh Độc Lập như một không gian giáo dục lịch sử, văn hóa dành cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Khi học sinh được trực tiếp tìm hiểu, đặt câu hỏi và kể lại những điều mình tìm hiểu, lịch sử trở nên gần gũi hơn, đồng thời mở ra cơ hội hình thành tình cảm và ý thức trách nhiệm sâu sắc đối với di sản.

Cuộc thi thu hút rất đông các em tham gia cho thấy sức hấp dẫn của hoạt động tìm hiểu lịch sử khi được tổ chức bằng hình thức gần gũi với lứa tuổi học sinh.

Ban Tổ chức đã trao 1 Giải Nhất cho em Nguyễn Hồng Hoài Diệp, học sinh Trường THCS Lý Thánh Tông; trao 2 Giải Nhì cho các em Sơn Thị Ngọc Thảo, học sinh Trường THCS Thuận Giao và em Mai Thiên Quí, học sinh Trường THCS Hà Huy Tập; trao 2 Giải Ba cho các em Lê Thị Mỹ Duyên, học sinh Trường THCS Bình Chánh và em Đoàn Lâm Ánh Liên, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Luông; 5 Giải Khuyến khích, 1 Giải được yêu thích nhất và 11 Giải Đồng hành.

Ý nghĩa của Cuộc thi “Em kể chuyện Dinh Độc Lập” không chỉ nằm ở việc lựa chọn và vinh danh những người kể chuyện xuất sắc. Điều đáng trân trọng hơn là mỗi học sinh, từ quá trình tìm hiểu đến khi hoàn thành câu chuyện của mình đã có thêm cơ hội nhận biết, cảm nhận và chia sẻ những giá trị lịch sử của dân tộc. Chính từ những trải nghiệm ấy, ký ức lịch sử có thể tiếp tục được gìn giữ và trao truyền bằng sự hiểu biết, tình cảm và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay.