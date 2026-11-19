các giảng viên và nhà nghiên cứu không thuộc biên chế chính thức của Harvard đã đình công. Nguồn: thecrimson.com

Hàng nghìn lao động học thuật ngừng việc, giảng đường xáo trộn

Ngày 10/11/2026, khoảng 2.600 giảng viên hợp đồng, giảng viên hướng dẫn, trợ giảng và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ thuộc công đoàn Harvard Academic Workers - United Auto Workers (HAW-UAW) chính thức bước vào cuộc đình công sau khi đàm phán lao động với Đại học Harvard rơi vào ngõ cụt.

Đây là cuộc đình công đầu tiên của công đoàn Harvard Academic Workers - United Auto Workers (HAW-UAW) kể từ khi tổ chức này đại diện cho lực lượng lao động học thuật tại Harvard.

Suốt từ tháng 9/2024, hai bên đã ngồi vào bàn đàm phán tới 54 phiên nhưng vẫn không thể tìm được tiếng nói chung về tiền lương, phúc lợi và các điều khoản bảo vệ người lao động.

Cùng thời điểm, công đoàn Harvard Graduate Students Union - United Auto Workers (HGSU-UAW), đại diện cho hơn 4.000 lao động là sinh viên đại học và sau đại học, cũng duy trì làn sóng đình công từ ngày 27/10. Trọng tâm của nhóm này xoay quanh mức lương, quyền lợi của lao động quốc tế cũng như cơ chế giải quyết khiếu nại về quấy rối và phân biệt đối xử.

Theo Harvard Magazine, tổng nhân sự tham gia hai cuộc đình công lên tới khoảng 6.500 người, tạo nên một trong những đợt ngừng việc quy mô lớn nhất trong lịch sử ngôi trường danh giá này.

Hệ lụy trực tiếp lập tức giáng xuống hoạt động đào tạo. Tờ The Harvard Crimson ghi nhận nhiều lớp học rơi vào cảnh thiếu hụt trợ giảng, các giờ thảo luận và tư vấn học thuật bị cắt ngang. Ở những môn học nặng tính chuyên sâu như Hóa hữu cơ, sinh viên chật vật xoay xở khi mất đi người giải đáp kiến thức. Quy trình chấm bài và phản hồi cá nhân cũng bị ngưng trệ theo.

Cụ thể, sinh viên theo học môn Viết học thuật (Expository Writing) buộc phải nhận bài tập đại trà thay vì được kèm cặp 1-1 như trước. Nghiêm trọng hơn, nhiều sinh viên năm cuối bỗng chốc "bơ vơ" vì mất người hướng dẫn luận văn ngay giữa giai đoạn nước rút đăng ký học phần, trong khi một số lớp học buộc phải đóng cửa tạm thời.

Những xáo trộn này thể hiện vai trò không thể thay thế của đội ngũ lao động học thuật, đặc biệt ở các giai đoạn quang trọng như hướng dẫn, thảo luận chuyên sâu và đánh giá năng lực sinh viên.

Chất lượng đào tạo tại Harvard có được đảm bảo?

Trước làn sóng đình công của hàng nghìn lao động học thuật, đại diện Harvard cam kết duy trì hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Tuy nhiên, theo nhận định của The Harvard Crimson, phương án ứng phó của nhà trường vẫn còn nhiều bất cập. Sinh viên liên tục nhận được thông tin thiếu nhất quán về việc tổ chức lớp học, chấm điểm và duy trì chương trình đào tạo, khiến quá trình học tập bị ảnh hưởng.

Ngày 17/11, tranh chấp giữa Harvard và công đoàn Harvard Academic Workers - United Auto Workers (HAW-UAW) bước đầu được tháo gỡ khi công đoàn đồng ý chấm dứt đình công, trở lại làm việc từ ngày 18/11.

Trước đó, Harvard đã nâng đề xuất tăng lương đồng loạt từ 3,5% lên 7%, áp dụng sau khi hợp đồng được phê chuẩn, đồng thời đưa ra khoản thưởng một lần tương đương 1,5%.

Trong khi đó, cuộc đình công của công đoàn Harvard Graduate Students Union - United Auto Workers (HGSU-UAW) vẫn tiếp diễn. Vì vậy, việc một bộ phận lao động học thuật trở lại làm việc không thể giúp hoạt động đào tạo tại Harvard đã khôi phục hoàn toàn.

Cuộc đình công của lao động học thuật tại Harvard cho thấy chất lượng giáo dục gắn chặt với điều kiện làm việc và sự ổn định của đội ngũ học thuật. Giảng viên hợp đồng, trợ giảng và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ không chỉ tham gia nghiên cứu mà còn trực tiếp hướng dẫn, đánh giá và hỗ trợ sinh viên.

Vì vậy, danh tiếng hay chương trình đào tạo tốt không đủ bảo đảm chất lượng nếu thiếu đội ngũ nhân sự ổn định và phương án duy trì giảng dạy khi xảy ra tranh chấp lao động. Đây là thách thức trong quản trị đại học mà ngay cả những cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới cũng phải đối mặt.