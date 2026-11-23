Ngày 21-11, Skeyes, đơn vị điều hành bay tại Bỉ, cho biết số nhân viên trực trong ngày đình công sẽ không đủ để duy trì dịch vụ kiểm soát không lưu thường lệ tại các sân bay và trong vùng trời do đơn vị này quản lý.

Một người đàn ông đứng cạnh logo tại sân bay Brussels. Ảnh: Reuters

Thời gian gián đoạn kéo dài từ 7 giờ đến 21 giờ ngày 23-11 (từ 13 giờ ngày 23-11 đến 3 giờ ngày 24-11 theo giờ Việt Nam).

Trong khoảng thời gian này, Skeyes chỉ duy trì các dịch vụ thiết yếu phục vụ tình huống khẩn cấp và các chuyến bay cần thiết vì lý do an toàn.

Sân bay Brussels cho biết các hãng hàng không sẽ liên hệ trực tiếp với hành khách bị ảnh hưởng để thông báo phương án xử lý.

Tình trạng hủy chuyến sẽ hiển thị trên bảng lịch bay trực tuyến sau khi hãng cập nhật.

Hãng Brussels Airlines cho biết thông báo sát ngày đình công khiến các hãng bay và sân bay khó điều chỉnh lịch khai thác để giảm ảnh hưởng đối với hành khách.

Tại sân bay Brussels South Charleroi, việc cất, hạ cánh sẽ tạm dừng trong khung giờ Skeyes gián đoạn dịch vụ.

Sân bay đề nghị hành khách chỉ đến sau khi hãng xác nhận tình trạng chuyến bay. Tùy trường hợp, hãng sẽ thông báo phương án đổi chuyến, bố trí hành trình thay thế hoặc hoàn tiền.

Ba công đoàn lớn của Bỉ đã kêu gọi biểu tình tại Brussels ngày 23-11 để phản đối các biện pháp thắt chặt chi tiêu của chính phủ liên bang.

Trong những tháng gần đây, Bỉ ghi nhận nhiều đợt đình công phản đối kế hoạch tiết kiệm ngân sách nhằm giảm thâm hụt.

Theo sân bay Brussels, các dịch vụ giao thông công cộng phục vụ hành khách đến và rời sân bay cũng có thể bị ảnh hưởng.