Định Công quyết liệt xử lý quảng cáo, rao vặt trái phép

Đợt ra quân được triển khai thực hiện Văn bản số 7734/BCĐ-CAHN ngày 28-9-2026 của Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 400/KH-UBND ngày 30-9-2026 của UBND phường Định Công.

Các lực lượng làm nhiệm vụ vào ngày 5/10. Ảnh: Huy Hoàng

Theo đó, phường tổ chức rà soát, xử lý tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép trên toàn địa bàn. Các lực lượng tập trung bóc xóa tờ rơi, nội dung quảng cáo được dán trái quy định trên tường, công trình công cộng; tháo dỡ, thu giữ các biển quảng cáo không đúng quy định, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị. Các lực lượng tỏa ra nhiều khu vực, tập trung tại các tuyến phố như Đại Từ, Nguyễn Cảnh Dị, Kim Giang, Định Công Hạ, Trịnh Đình Cửu và các tuyến đường, ngõ dân cư, khu vực công cộng trên địa bàn để rà soát, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định.

Đáng chú ý, trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, phường huy động đồng loạt các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn, trường học, bệnh viện, khu dân cư và tổ dân phố cùng tham gia. Hoạt động được triển khai rộng khắp, tạo sự đồng bộ trong xử lý quảng cáo, rao vặt trái phép tại các khu vực dân cư và nơi công cộng.

Lực lượng đoàn viên thanh niên phường tham gia bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định. Ảnh: Huy Hoàng

Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Định Công Ngô Quốc Thắng cho biết, qua đợt ra quân, các lực lượng đã thu giữ 115 biển quảng cáo, đồng thời bóc xóa hàng nghìn tờ rơi và nội dung quảng cáo trái phép trên tường, công trình công cộng.

Việc tổ chức ra quân đồng loạt nhằm xử lý các tồn tại về quảng cáo, rao vặt trái phép, đồng thời nâng cao ý thức của người dân, cơ quan, đơn vị trong việc giữ gìn cảnh quan và trật tự đô thị.

Đông đảo các lực lượng tham gia tháo dỡ, thu giữ các biển quảng cáo không đúng quy định trên địa bàn phường. Ảnh: Huy Hoàng

Thời gian tới, UBND phường Định Công tiếp tục duy trì kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp quảng cáo, rao vặt trái quy định; gắn với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”. Qua đó, phường từng bước ngăn chặn tình trạng tái diễn quảng cáo, rao vặt trái phép, góp phần xây dựng địa bàn sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh.