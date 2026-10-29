Đình Cổ Tích - dấu ấn văn hóa truyền thống cội nguồn

Các hoạt động tín ngưỡng tại đình Cổ Tích góp phần bảo tồn di sản, gắn kết cộng đồng.

Hy Cương là vùng đất có bề dày lịch sử, gắn liền với thời đại Hùng Vương và tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng. Bên cạnh Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, địa phương còn lưu giữ nhiều công trình tín ngưỡng truyền thống, trong đó có đình Cổ Tích, thuộc thôn Cổ Tích. Đình Cổ Tích, còn gọi là đình Cả, đình Trình, là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật nằm trong quần thể Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Năm 1993, di tích được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. Theo lời kể của các bậc cao niên địa phương, đình có lịch sử từ lâu đời, là nơi thờ các Vua Hùng và hai công chúa Mỵ Nương Tiên Dung, Ngọc Hoa. Qua nhiều thế hệ, những câu chuyện về ngôi đình được người dân lưu truyền, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử và các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng.

Không chỉ có ý nghĩa về lịch sử, đình Cổ Tích còn giữ vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân. Hằng năm, vào các dịp lễ, Tết và ngày lễ trọng, đông đảo người dân địa phương cùng du khách đến dâng hương, bày tỏ lòng thành kính đối với các Vua Hùng và những bậc được Nhân dân tôn thờ. Hoạt động này góp phần duy trì phong tục truyền thống, củng cố ý thức hướng về cội nguồn trong cộng đồng.

Ông Đào Văn Phương - thủ từ đình Cổ Tích cho biết: Hằng năm, đông đảo người dân địa phương và du khách đến đình làm lễ, dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và thành hoàng làng. Việc chăm lo hương khói, giữ gìn nơi thờ tự là trách nhiệm của những người trông coi di tích, đồng thời cũng thể hiện tình cảm, sự thành kính của người dân đối với tổ tiên và các bậc tiền nhân. Những hoạt động tín ngưỡng góp phần duy trì mối gắn kết giữa người dân với di tích, đồng thời tạo điều kiện để các giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ trong đời sống hiện đại.

Một trong những nét đặc sắc gắn với đình Cổ Tích là vai trò trong nghi lễ rước kiệu chính lên Đền Thượng vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Nghi lễ thể hiện lòng thành kính, tri ân công đức các Vua Hùng, đồng thời duy trì mối liên hệ giữa sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng dân cư với các hoạt động tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Theo ông Triệu Mạnh Hùng - Tổ trưởng tổ quản lý đình Cổ Tích, việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích cần có sự chung tay của cộng đồng. Tổ quản lý chú trọng giữ gìn không gian thờ tự, bảo đảm sự trang nghiêm của di tích, đồng thời tạo điều kiện để người dân và du khách đến dâng hương. Chúng tôi mong muốn thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử ngôi đình, ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn di sản của quê hương.

Những năm qua, cùng với việc gìn giữ các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, công tác tuyên truyền, vận động người dân phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Việc duy trì các hoạt động tín ngưỡng tại đình Cổ Tích góp phần gắn kết cộng đồng, bồi đắp niềm tự hào về quê hương và nâng cao ý thức bảo vệ những giá trị văn hóa truyền thống.

Trong quá trình phát triển, diện mạo xã Hy Cương ngày càng đổi mới, đời sống người dân từng bước được nâng cao. Đình Cổ Tích vẫn giữ vai trò là địa chỉ văn hóa, tín ngưỡng quen thuộc của cộng đồng. Bảo tồn và phát huy giá trị ngôi đình không chỉ là gìn giữ một di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia mà còn góp phần trao truyền những giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, để truyền thống tri ân tổ tiên tiếp tục được gìn giữ trong đời sống hôm nay và mai sau.