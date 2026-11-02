Đình chỉ tuyển sinh đào tạo lái xe mô tô tại Trường Cao đẳng Đà Nẵng trong 2 tháng

Việc đình chỉ thực hiện theo Quyết định số 1225/QĐ-XPHC ngày 23/10/2026 của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường Cao đẳng Đà Nẵng (trụ sở chính: số 99 Tô Hiến Thành, phường An Hải; địa điểm đào tạo lái xe mô tô: số 224 Huỳnh Thúc Kháng, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng). Trong thời gian đình chỉ, Trường Cao đẳng Đà Nẵng không được tổ chức tuyển sinh các khóa đào tạo lái xe mô tô mới. Đối với các khóa đã tuyển sinh trước thời điểm đình chỉ, nhà trường tiếp tục tổ chức đào tạo theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của học viên.

Sở Xây dựng yêu cầu nhà trường công khai việc đình chỉ trên trang thông tin điện tử của trường và tại địa điểm đào tạo; đồng thời báo cáo kết quả chấp hành quyết định trong vòng 3 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn đình chỉ. Phòng Vận tải và An toàn giao thông được giao theo dõi, kiểm tra việc chấp hành và tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.