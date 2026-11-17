Quang cảnh kỳ họp

Tại Kỳ họp thứ 20, dưới sự chủ trì của ông Trần Thắng Lợi, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đà Nẵng, UBKT Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, kết luận một số nội dung:

Xem xét, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”.

Chỉ đạo UBKT Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn, phường Hải Vân xem xét, đình chỉ sinh hoạt đảng theo thẩm quyền đối với bà Nguyễn Thị Minh Thu, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố An Thượng 5 thuộc Đảng bộ phường Ngũ Hành Sơn; bà Nguyễn Thị Thảo Hiền, nguyên Trưởng phòng Vật tư - Xuất nhập khẩu Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, đảng viên thuộc Đảng bộ phường Hải Vân - bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”.

UBKT Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với 1 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý vi phạm pháp luật.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Thành ủy đã xem xét, cho ý kiến một số nội dung khác theo thẩm quyền.