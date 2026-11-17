Ngày 17/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng cho biết tại Kỳ họp thứ 20, UBKT Thành ủy đã xem xét, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: UBKT)

Cũng tại kỳ họp, UBKT Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo UBKT Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn, phường Hải Vân xem xét, đình chỉ sinh hoạt Đảng theo thẩm quyền đối với bà Nguyễn Thị Minh Thu, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố An Thượng 5 thuộc Đảng bộ phường Ngũ Hành Sơn; bà Nguyễn Thị Thảo Hiền, nguyên Trưởng phòng Vật tư - Xuất nhập khẩu Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, đảng viên thuộc Đảng bộ phường Hải Vân bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”.

Ngoài ra, UBKT Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với 1 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý vi phạm pháp luật.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt về tội Tham ô tài sản.

Tài liệu được Cao su Đà Nẵng công bố chưa cung cấp thông tin cụ thể về số tiền liên quan, nội dung hành vi bị điều tra hoặc thiệt hại trong vụ án.

Vụ án tiếp tục được cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.