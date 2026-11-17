Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Kỳ họp thứ 20. (Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng)

Ngày 17/11, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng ra thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 20 nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó ngày 16/11, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Kỳ họp thứ 20 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung:

Xem xét, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đồng chí Lê Hoàng Khánh Nhựt, Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”.

Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn, phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng) xem xét, đình chỉ sinh hoạt đảng theo thẩm quyền đối với đồng chí Nguyễn Thị Minh Thu, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố An Thượng 5 thuộc Đảng bộ phường Ngũ Hành Sơn; đồng chí Nguyễn Thị Thảo Hiền, nguyên Trưởng phòng Vật tư-Xuất nhập khẩu Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, đảng viên thuộc Đảng bộ phường Hải Vân bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”.

Đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với 1 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý vi phạm pháp luật.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, cho ý kiến một số nội dung khác theo thẩm quyền.