Chiều 17/11, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng cho biết tại Kỳ họp thứ 20, dưới sự chủ trì của ông Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đà Nẵng, UBKT Thành ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

UBKT Thành ủy Đà Nẵng xem xét đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với cựu Tổng Giám đốc Cao su Đà Nẵng vì tham nhũng.

Cụ thể, UBKT Thành ủy đã xem xét, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC), sau khi ông Nhựt bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”. Hai cựu cán bộ khác của doanh nghiệp này cũng bị xem xét đình chỉ sinh hoạt Đảng theo thẩm quyền.

Đối với hai đảng viên khác từng công tác tại doanh nghiệp này, UBKT Thành ủy chỉ đạo UBKT Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn và phường Hải Vân xem xét, đình chỉ sinh hoạt Đảng theo thẩm quyền. Hai trường hợp gồm: bà Nguyễn Thị Minh Thu, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng, hiện là đảng viên Chi bộ Tổ dân phố An Thượng 5 thuộc Đảng bộ phường Ngũ Hành Sơn; Nguyễn Thị Thảo Hiền, nguyên Trưởng phòng Vật tư - Xuất nhập khẩu Công ty CP Cao su Đà Nẵng, đảng viên thuộc Đảng bộ phường Hải Vân. Cả hai cũng đã bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”.

Cũng tại kỳ họp, UBKT Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với một đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có vi phạm pháp luật.

Trước đó, vào ngày 3/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”, đồng thời khởi tố bị can Lê Hoàng Khánh Nhựt về tội danh này theo khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện KSND TP Đà Nẵng phê chuẩn ngày 14/10/2026.

Sau khi nhận được thông tin từ cơ quan tiến hành tố tụng, Công ty CP Cao su Đà Nẵng đã công bố thông tin bất thường về việc ông Nhựt bị khởi tố. Đồng thời, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) ban hành công văn chấm dứt việc cử ông Nhựt làm người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại DRC. Trước đó, ông Nhựt đại diện phần vốn tương đương 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Vinachem cũng yêu cầu các đại diện phần vốn phối hợp với HĐQT Công ty CP Cao su Đà Nẵng thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nhựt theo Điều lệ doanh nghiệp và quy định pháp luật. Doanh nghiệp sau đó đã thông báo miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt.