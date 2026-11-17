Liên quan vụ ngộ độc tập thể sau khi ăn bánh mì ở Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bánh mì Minh Tâm (thôn Cam Chính, xã Cam Lộ).

Theo quyết định, cơ sở có hành vi chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Sở Y tế đã xác minh và kết luận vụ việc chưa đến mức xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Vụ việc không có tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ.

Lực lượng chức năng lấy mẫu kiểm tra khu vực chế biến thực phẩm tại cơ sở bánh mì Minh Tâm sau khi xảy ra vụ ngộ độc

Ngoài 90 triệu đồng tiền phạt, cơ sở bị đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn trong 4 tháng, kể từ ngày nhận quyết định. Trong 10 ngày, chủ cơ sở phải chịu mọi chi phí xử lý ngộ độc, khám và điều trị cho 155 người.

Đối với biện pháp thu hồi, tiêu hủy thực phẩm vi phạm, cơ quan chức năng xác định không áp dụng do không còn thực phẩm để thu hồi, tiêu hủy. Cơ sở bánh mì Minh Tâm phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Nếu không tự nguyện chấp hành, cơ sở sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

Trước đó, từ tối 14 đến ngày 15/9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ (Quảng Trị) tiếp nhận hàng loạt người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cơ sở sản xuất bánh mì Minh Tâm, các bệnh nhân đau bụng, sốt cao, nôn, mất nước. Đến ngày 22/9, toàn bộ bệnh nhân xuất viện.

Một số bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cam Lộ (Quảng Trị), hiện họ được ra viện.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy 9/11 mẫu thực phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, gồm chả bò, chả cá, rau, thịt rim, chua ngọt, dưa leo, bánh mì, bánh sandwich và nước xíu.

Với mẫu bệnh phẩm, 11/13 mẫu phát hiện Salmonella spp, trong đó một mẫu có cả tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus). Hai mẫu còn lại không tìm thấy vi khuẩn gây bệnh đường ruột.