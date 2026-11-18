Hình ảnh sản phẩm nước muối sinh lý SATBB - chai 550 ml (Ảnh: Tư liệu)

Cụ thể, lô sản phẩm bị thu hồi có số tiếp nhận Phiếu công bố: 27399/26/CBMP-HN, số lô: DL-069, ngày sản xuất: 5/6/2026 và hạn sử dụng đến ngày 5/6/2028. Sản phẩm do Công ty Cổ phần quốc tế Đại Lợi (địa chỉ tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội; địa chỉ sản xuất tại xã Hoài Đức, TP Hà Nội) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Nguyên nhân thu hồi là do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng lô sản phẩm nêu trên. Khẩn trương thu hồi, trả lại cho nhà phân phối và gửi báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 30/11/2026.

Đồng thời, Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh tăng cường giám sát, lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng mỹ phẩm lưu hành trên thị trường, đặc biệt tập trung rà soát lô sản phẩm này. Phòng Kiểm tra - Pháp chế phối hợp cùng phòng văn hóa - xã hội các địa phương và lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật.