Đình chỉ hoạt động 2 cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh tại Cần Thơ

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ Phạm Phú Trường Giang, sau nhận được thông tin phản ánh của người dân, ngày 26/6/2026, Sở Y tế đã chủ trì, phối hợp với Công an TP. Cần Thơ và UBND các phường liên quan thành lập 5 đoàn tiến hành kiểm tra đột xuất tại 5 cơ sở thuộc hệ thống Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn.

Đình chỉ hoạt động 2 cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận tại thời điểm kiểm tra có 3/5 cơ sở đang đóng cửa, ngưng hoạt động và 2/5 cơ sở đang mở cửa hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm: cơ sở số 9 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế và cơ sở số 01-02-03 đường 30/4, phường Long Mỹ.

Căn cứ biên bản kiểm tra và tài liệu xác minh, ngày 10/7/2026, Sở Y tế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 300 triệu đồng đối với 2 cơ sở đang hoạt động về các hành vi vi phạm: “Sử dụng người hành nghề không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động hoặc tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh”.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 cá nhân liên quan tại 2 cơ sở nêu trên với số tiền: 156 triệu đồng.

Đồng thời ban hành quyết định đình chỉ hoạt động: Cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh tại địa chỉ số 01-02-03 đường 30/4, phường Long Mỹ với thời hạn 18 tháng; đình chỉ hoạt động cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh tại địa chỉ số 9 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế với thời hạn 24 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân vi phạm theo đúng thời hạn pháp luật quy định.

Đến thời điểm báo cáo, các cơ sở và cá nhân vi phạm đã nộp phạt tiền đầy đủ theo các quyết định xử phạt.

Mặc dù vụ việc đang được xử lý theo quy trình vi phạm hành chính, nhưng nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, Sở Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Cần Thơ rà soát toàn bộ hồ sơ sai phạm của Hệ thống Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh để tiếp tục xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Sở Y tế tiếp tục phối hợp cùng Công an TP. Cần Thơ và UBND các phường liên quan duy trì công tác theo dõi, giám sát đối với các cơ sở bị đình chỉ; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tái hoạt động lén lút khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý theo quy định của pháp luật.