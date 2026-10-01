Đình chỉ 5 quan chức Indonesia trước bê bối phòng giam như biệt thự nghỉ dưỡng

Vụ việc gây chấn động dư luận xảy ra tại nhà tù Cibinong ở khu vực Bogor, ngoại ô thủ đô Jakarta.

Theo bà Syafrida Rachmawati Rasahan, đại diện cơ quan thanh tra chính phủ Indonesia (Ombudsman), trong một cuộc kiểm tra đột xuất diễn ra vào ngày 23/9, các điều tra viên đã phát hiện hơn 10 căn hộ lưu trú nằm tách biệt hoàn toàn với các buồng giam thông thường.

Bà Syafrida nhấn mạnh rằng cơ quan chức năng đã tìm thấy bằng chứng cho thấy một số tù nhân có quyền tiếp cận các cơ sở vật chất đặc biệt vốn không bao giờ dành cho phạm nhân thông thường. Khi tiến hành kiểm tra sâu hơn, đoàn thanh tra đã trực tiếp bắt gặp các phạm nhân đang sinh hoạt tại đây.

Theo mô tả, khu vực này được thiết kế và trang bị nội thất giống hệt như các homestay, căn hộ cao cấp và biệt thự nghỉ dưỡng chứ không mang dáng dấp một nơi giam giữ tội phạm.

Không chỉ dừng lại ở các tiện nghi cơ bản, các điều tra viên còn ghi nhận sự xuất hiện của những chiếc giường đôi êm ái, khu vực phòng ăn riêng biệt và ghế sofa sang trọng. Đáng chú ý, một phòng tập thể hình và cả hệ thống tập chơi golf mô phỏng cũng đang trong quá trình xây dựng dang dở ngay bên trong khu phức hợp này.

Ông Rudi Setiawan, Tổng thanh tra Bộ Di trú và Cải huấn Indonesia cho biết, cơ quan điều tra đã tiến hành thẩm vấn hàng chục phạm nhân cùng các nhân viên nhà tù có liên quan. Ông Setiawan khẳng định cơ quan quản lý đã lập tức đình chỉ công tác 5 quan chức cấp cao của nhà tù, bao gồm cả giám đốc nhà tù Cibinong. Đây là những cá nhân bị tình nghi phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho những sai phạm vừa bị cơ quan thanh tra phanh phui.

Theo giải trình ban đầu, các tòa nhà này vốn dĩ được xây dựng với mục đích làm nhà ở công vụ cho cán bộ, nhân viên nhà tù. Tuy nhiên, giới chức trách đang mở rộng điều tra để làm rõ xem bằng cách nào mà khu vực này lại bị biến tướng, chuyển đổi trái phép thành nơi lưu trú cao cấp cho phạm nhân.

Trại giam Cibinong có tổng diện tích rộng 4 hecta, là nơi giam giữ nhiều thành phần tội phạm khác nhau, bao gồm cả những tội phạm tham nhũng và các nhân vật cộm cán trong xã hội. Tính đến thời điểm hiện tại, danh tính của những phạm nhân được tận hưởng cuộc sống xa hoa trong khu phức hợp trên vẫn chưa được chính quyền công bố chính thức.