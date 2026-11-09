Đình chỉ 45 ngày phó hiệu trưởng dùng thước đánh vào đầu học sinh ở Đắk Lắk

Ngày 9/11, bà Trương Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Phú Xuân (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Đ.T.C., Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS, THPT Phú Xuân, liên quan việc đánh học sinh trong lớp học.

Theo quyết định, ông C. bị tạm đình chỉ công tác 45 ngày, kể từ ngày 9/11. Trong thời gian này, ông C. phải ngừng toàn bộ hoạt động chuyên môn, quản lý, điều hành và các nhiệm vụ khác tại trường.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Phú Xuân.

Đồng thời, ông C. có trách nhiệm bàn giao công việc, phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu và giải trình các nội dung liên quan theo yêu cầu của nhà trường.

Theo thông tin từ nhà trường, sự việc xảy ra ngày 30/10, trong tiết học môn Công nghệ tại lớp 7A4. Trong quá trình nhắc nhở học sinh chấp hành nội quy lớp học, ông C. dùng tay đánh vào đầu một nam sinh, sau đó dùng thước tác động vào đầu một nam sinh khác.

Toàn bộ sự việc được camera trong lớp học ghi lại. Theo đại diện nhà trường, hai học sinh không bị thương tích sau vụ việc.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, nhà trường đã làm việc với cá nhân liên quan, đồng thời gặp gỡ, xin lỗi hai học sinh và phụ huynh.

Bà Trương Thị Tuyết Mai cho biết nhà trường lấy làm tiếc về sự việc, đồng thời xác định đây là bài học sâu sắc trong công tác quản lý, giáo dục học sinh. Theo bà Mai, sự an toàn về thể chất và tinh thần của học sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Mọi hành vi ứng xử của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phải tuân thủ quy định pháp luật, chuẩn mực đạo đức nhà giáo.

“Chúng tôi nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm, quyết tâm chấn chỉnh những hạn chế, nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, hướng đến xây dựng môi trường học đường nhân văn và tuyệt đối không có bạo lực”, bà Mai nói.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết Trường Tiểu học, THCS, THPT Phú Xuân là cơ sở giáo dục ngoài công lập. Sở sẽ yêu cầu nhà trường báo cáo chi tiết để xem xét vụ việc theo quy định.