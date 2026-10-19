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Đỉnh cao Haaland, vực sâu Bruno Fernandes

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Với cú đúp bàn thắng, Erling Haaland đã mang về 39 điểm cho 664.000 game thủ trong tựa game giả lập Premier League. Trong khi đó, Bruno Fernandes chỉ mang về vỏn vẹn 1 điểm.

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Anh Tuấn · 19/10/2026

Vòng 7 mang đến cung bậc cảm xúc trái ngược với các game thủ trong tựa game giả lập Premier League (FPL), đặc biệt là với những NHM thành Manchester.

Cụ thể, trong khi Erling Haaland, ngôi sao của Man City san bằng thành tích điểm số tốt nhất trong một vòng đấu ở mùa giải năm nay, đội trưởng MU Bruno Fernandes lại tiếp tục khiến các game thủ phải thất vọng với trận thứ 5 liên tiếp tịt ngòi.

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Món hời lớn

Erling Haaland

Đêm 17/10, Erling Haaland ghi cú đúp bàn thắng giúp Manchester City đánh bại Ipswich 3-2 ở vòng 7 Premier League.

Với hai bàn thắng vào lưới đối thủ vừa lên hạng, Haaland cán mốc 100 bàn thắng, không tính các quả phạt đền. Theo Opta, tiền đạo người Na Uy chỉ cần 139 trận để làm được điều này, thành tích không cầu thủ nào trong lịch sử Ngoại hạng Anh có thể chạm đến.

Trong FPL, Erling Haaland cũng là cầu thủ đắt giá nhất với mức phí để sở hữu là 15,7 triệu bảng. Tuy nhiên, qua 7 vòng đấu, chân sút này vẫn xứng đáng là một khoản đầu tư hiệu quả bậc nhất trong game.

Cụ thể, trừ trận đấu mở màn tịt ngòi, Haaland đã ghi điểm đều đặn ở tất cả vòng đấu sau đó và mang về tổng cộng 58 điểm. Với trung bình 8,3 điểm/trận, tiền đạo người Na Uy cũng là cầu thủ hiệu quả nhất trong FPL.

Trừ trận đấu mở màn tịt ngòi, Haaland đã ghi điểm đều đặn ở tất cả vòng đấu sau đó và mang về tổng cộng 58 điểm. Ảnh: Fantasy Premier League.

Với cú đúp bàn thắng và điểm thưởng từ hệ thống, Haaland vòng này đã mang về tổng cộng 13 điểm. Đây cũng là số điểm cao nhất mà anh từng có được trong một vòng đấu mùa này.

Theo thống kê từ BTC, đã có đến 664.000 HLV trong FPL dùng chip Triple-Captain (nhân 3 điểm số) cho Haaland ở vòng này. Điều này đồng nghĩa với việc các game thủ này đã bỏ túi hơn 39 điểm chỉ với tiền đạo của Man City trong đội hình.

Kết quả này vượt xa thành tích của anh ở vòng 3, vòng đấu mà Haaland từng thiết lập kỷ lục lịch sử trong FPL về số người sử dụng chip Triple-Captain với hơn 1,6 triệu ượt chọn trong trận gặp Coventry City. Khi đó, tiền đạo người Na Uy đạt 9 điểm, tương đương 27 điểm mang về đội hình.

Với màn trình diễn ở vòng 7, Haaland tiếp tục duy trì phong độ xuất sắc trước các đội bóng mới thăng hạng, nâng tổng số điểm lên 159 sau 20 lần đá chính, trung bình gần 8 điểm mỗi trận. Riêng trong các lần đối đầu với Ipswich, anh đã mang về tổng cộng 36 điểm sau 3 lần ra sân.

Trong khi những người sở hữu Haaland đang ăn mừng, những HLV online đặt niềm tin vào người đồng đội Rayan Cherki (7,9 triệu bảng) lại phải đón nhận nỗi thất vọng.

Dù là cái tên nằm trong danh sách mua về hàng đầu vòng 7 với hơn 981.000 lượt lựa chọn, Cherki cuối cùng chỉ ngồi dự bị và không được tung vào sân, qua đó chấm dứt chuỗi 5 trận đá chính liên tiếp tại Premier League của cầu thủ này.

Đây là lần thứ hai trong mùa giải này, nhạc trưởng người Pháp trở thành nạn nhân của "lời nguyền" dành cho cầu thủ được chuyển nhượng nhiều nhất. Trước đó, Cherki cũng từng không ghi được điểm nào ở vòng 3 khi là cầu thủ được mua về nhiều nhất.

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Thất vọng MU

và Bruno Fernandes

Trái ngược với niềm vui của nửa Xanh thành Manchester, các cầu thủ MU tiếp tục nối dài chuỗi trận thất vọng khi bị Leeds United cầm hòa 1-1 tại Elland Road.

Bruno Fernandes chỉ mang về 8 điểm trong 5 trận gần nhất. Ảnh: Fantasy Premier League.

Bruno Fernandes tiếp tục gây thất vọng trong trận này. Tiền vệ người Bồ Đào Nha thi đấu trọn 90 phút nhưng không ghi bàn hay kiến tạo, kéo dài chuỗi trận kém hiệu quả trong màu áo đỏ.

Sau 7 vòng Premier League, Fernandes mới có một bàn thắng và một kiến tạo. Thành tích này kém xa kỳ vọng dành cho cầu thủ từng ghi 9 bàn và thực hiện 21 pha kiến tạo ở mùa giải trước.

Đáng chú ý, Bruno trải qua năm trận liên tiếp không ghi bàn hoặc kiến tạo. Điều này gây tổn hại lớn cho hàng triệu game thủ FPL khi anh đang là cầu thủ được lựa chọn nhiều thứ 4 trong đội hình.

Tổng cộng, tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ mang về 8 điểm trong 5 trận gần nhất. Tính rộng hơn, Bruno mới chỉ tỏa sáng duy nhất một lần ở mùa này trong chiến thắng đậm 5-2 trước Ipswich Town với cú hat-trick bàn thắng và một kiến tạo.

Cầu thủ duy nhất trong đội hình MU tiếp tục ghi điểm trong FPL là Bryan Mbeumo. Với bàn thắng vào lưới Leeds, tiền đạo này đã có 4 bàn thắng, mang về tổng cộng 41 điểm, đạt hiệu suất 5,9 điểm/trận.

Cầu thủ gây bất ngờ nhất vòng đấu này là Pedro Neto khi anh bất ngờ ghi cú đúp trong trận thắng 2-0 của Chelsea trước chủ nhà Everton, mang về 15 điểm. Đặc biệt hơn, chỉ có khoảng 2% game thủ sở hữu cầu thủ này trong đội hình, tạo ra một bước ngoặt lớn trên BXH tổng của FPL.

Tập thể gây ấn tượng mạnh nhất vòng đấu tiếp tục gọi tên các cầu thủ Brighton khi đè bẹp Crystal Palace với tỷ số 5-0 thuộc vòng 7.

Với chiến thắng hủy diệt này, đội bóng của HLV Fabian Hurzeler sở hữu đến 4 cầu thủ ghi trên 10 điểm ở vòng này, bao gồm Charalampos Kostoulas (12 điểm), Yasin Ayari (13 điểm), Olivier Boscagli (10 điểm) và Luka Vušković (11 điểm).

Đặc biệt hơn, Maxim De Cuyper, cầu thủ ghi 6 điểm ở vòng 7, được BTC FPL vinh quanh là cầu thủ hiệu quả nhất trong FPL tính đến lúc này với tổng cộng 59 điểm mang về. Đặc biệt hơn, hậu vệ này chỉ có giá 5,2 triệu bảng, nhưng mang về trung bình 8,4 điểm/trận, hiệu suất cao nhất toàn giải.

Pedro Neto bất ngờ ghi cú đúp trong trận thắng 2-0 của Chelsea trước chủ nhà Everton, mang về 15 điểm ở vòng 7. Ảnh: Fantasy Premier League.

Đây cũng là ví dụ tiêu biểu nhất về tác động từ việc FPL ở mùa giải này đã điều chỉnh hệ thống điểm thưởng (Bonus Point System - BPS) nhằm cân bằng hơn giữa các vị trí trên sân.

Sau nhiều ý kiến phản hồi ở mùa trước, cơ chế tính điểm DEFCON dành cho các đóng góp phòng ngự được giữ nguyên, nhưng cách phân bổ điểm thưởng sẽ thay đổi để hạn chế việc một cầu thủ cùng lúc hưởng lợi từ cả DEFCON và BPS.

Nhờ những điều chỉnh này, các hậu vệ biên cùng những cầu thủ có thiên hướng tấn công được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn trong FPL.

Theo đánh giá từ nhiều người chơi hàng đầu thế giới, sự thay đổi này có thể sẽ là bước ngoặt lớn trong việc xây dựng đội hình.

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