Định bán nhà để vào viện dưỡng lão dưỡng già, lời đề nghị của con gái khiến tôi tỉnh ngộ

Năm nay tôi 65 tuổi, vợ tôi qua đời cách đây 5 năm sau một đợt bệnh nặng. Tôi sống một mình trong căn nhà ống 3 tầng, diện tích 30m2 nằm trong ngõ nhỏ. Từ ngày con gái duy nhất lập gia đình rồi chuyển ra ở riêng, căn nhà trở nên vắng lặng.

Lương hưu của tôi được gần 7 triệu đồng một tháng, vừa đủ trang trải tiền điện nước, sinh hoạt hằng ngày. Ý định bán căn nhà này để lấy một khoản tiền gửi tiết kiệm, trích một phần vào viện dưỡng lão sống quãng đời còn lại đã được tôi nhen nhóm suốt một năm qua. Khi môi giới báo giá căn nhà có thể bán được khoảng 6,5 tỷ đồng, tôi đã nhẩm tính một phương án tài chính khá thong thả cho tuổi già của mình.

Nhưng mọi dự định của tôi đã hoàn toàn đảo lộn sau bữa cơm tối cuối tuần trước, khi vợ chồng con gái đột ngột sang thăm.

Con gái tôi kết hôn được 4 năm, đang thuê một căn hộ chung cư mini hơn 40m2 ở Hà Đông. Chồng nó làm kỹ sư xây dựng, thu nhập bấp bênh, lại mới sinh con nhỏ nên kinh tế rất chật vật.

Sau bữa cơm, con gái tôi ngập ngừng đặt vấn đề: "Bố ơi, con nghe hàng xóm bảo bố đang định bán nhà để vào viện dưỡng lão đúng không? Bố đừng làm thế, người ta lại nghĩ con không tròn bổn phận. Hay là bố bán nhà đi, được khoảng 6,5 tỷ thì cho vợ chồng con 5 tỷ. Vợ chồng con đang góp được hơn 2 tỷ, cộng vào là đủ mua căn chung cư 3 phòng ngủ mạn bên này. Bố ở cùng vợ chồng con, vừa có cháu bồng bế cho vui tuổi già, lại không mang tiếng. Số tiền 1,5 tỷ còn lại, bố cứ gửi tiết kiệm ngân hàng lấy lãi mà phòng thân".

Lời đề nghị của con gái nghe qua thì rất hợp lý và vẹn toàn đôi đường. Nó vừa giải quyết được bài toán chỗ ở cho con, vừa giúp tôi có người chăm sóc lúc trái gió trở trời, lại giữ được tình thân khăng khít.

Đêm hôm đó, tôi trằn trọc không tài nào chợp mắt. Một bên là sự an toàn tuyệt đối về tài chính khi tôi nắm trọn 6,5 tỷ trong tay, tự do tự tại ở viện dưỡng lão; một bên là tiếng gọi của tình thân, là giọt máu duy nhất của tôi đang chật vật giữa khó khăn mua nhà đất thủ đô.

Sáng hôm sau, tôi hẹn một người bạn thân thiết – nguyên là trưởng phòng tín dụng của một ngân hàng lớn đã về hưu – ra quán cà phê để tâm sự. Sau khi nghe tôi kể về kế hoạch "chung vốn" với con gái, ông ấy không gật gù như tôi tưởng mà đẩy gọng kính, nghiêm nghị hỏi tôi đúng 3 câu:

"Thứ nhất, khi ông bỏ ra 5 tỷ trên tổng số 6,5 tỷ để mua nhà, cuốn sổ hồng căn chung cư mới ai sẽ là người đứng tên? Nếu là hai vợ chồng nó đứng tên, tài sản của ông lập tức biến thành tài sản riêng của tụi nó.

Thứ hai, ông tính gửi 1,5 tỷ vào ngân hàng lấy lãi dưỡng già, nhưng ông có tính đến trượt giá và chi phí y tế phát sinh của người già sau tuổi 70 không?

Thứ ba, quan trọng nhất, nếu sau này sống chung xảy ra bất đồng về thói quen sinh hoạt, ông muốn dọn ra ngoài thì ông có đòi lại được 5 tỷ tiền mặt kia ngay lập tức để đi mua chỗ khác không?"

Ba câu hỏi của người bạn như dội thẳng một gáo nước lạnh vào sự cảm tính của tôi, bóc trần một thực tế tài chính mà tôi chưa từng nghĩ đến.

Nếu tôi đưa 5 tỷ cho con, dòng tiền của tôi lập tức bị "đóng băng" vào bất động sản của người khác. Tôi tự tước đi quyền chủ động của chính mình.

Ở tuổi 65, sức khỏe tôi còn tốt, việc sống chung có thể êm đẹp. Nhưng 10 năm nữa, khi tôi đau ốm, tiền thuốc thang, thuê người đỡ đần sẽ ngốn sạch khoản lãi từ 1,5 tỷ tiết kiệm kia. Lúc đó, nếu vợ chồng con gái làm ăn sa sút, liệu chúng có thể gánh vác viện phí cho tôi mà không nảy sinh tâm lý nặng nề? Chưa kể, việc quản lý tài chính và ranh giới chi tiêu giữa hai thế hệ trong một căn nhà chung cư chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Sau hai ngày suy nghĩ thấu đáo, tôi quyết định hẹn cả con gái và con rể ra một quán ăn yên tĩnh. Tôi không từ chối phũ phàng, cũng không giáo điều.

Tôi đặt thẳng lên bàn một phương án tài chính: "Bố quyết định vẫn bán căn nhà cũ. Nhưng bố sẽ không góp tiền mua nhà chung với các con. Bố sẽ trích ra đúng 2,5 tỷ đồng để cho hai đứa vay không lãi suất trong vòng 10 năm để mua nhà, coi như là bệ đỡ của bố dành cho con cái. 4 tỷ còn lại, bố gửi trọn gói tiết kiệm kỳ hạn dài để lấy tiền mua bảo hiểm sức khỏe và chi trả chi phí viện dưỡng lão sau này. Khi nào bố nhớ cháu, bố sẽ tự bắt xe sang chơi, hoặc các con đón bố về ở lại cuối tuần. Bố muốn tự chủ tài chính để các con không phải gánh áp lực phụng dưỡng khi kinh tế chưa vững".

Nhìn ánh mắt có phần hụt hẫng của con gái và cái cúi đầu im lặng của con rể, tôi biết chúng có chút chạnh lòng. Nhưng tôi hiểu, ranh giới rõ ràng này mới là sự bảo hộ vững chắc nhất cho tình thân gia đình. Giúp con cái bằng cách tự tước đi lá chắn an toàn của bản thân không phải là tình yêu thương, mà là một sự mạo hiểm đặt cược cả tuổi già vào sự may rủi của số phận.