Đình Bắc trước cơ hội khẳng định vị thế ở Đội tuyển Việt Nam

Từ nhân tố trẻ đến gương mặt được kỳ vọng

Danh sách Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 có nhiều thay đổi đáng chú ý. Những gương mặt từng giữ vai trò quan trọng như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Son không góp mặt. Đáng chú ý, CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN) là đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ cho Đội tuyển Việt Nam trong các đợt tập trung trước nhưng lần này chỉ có Nguyễn Đình Bắc được triệu tập.

Đình Bắc là cầu thủ duy nhất của CLB Bóng đá Công an Hà Nội được triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11/2026.

Sự vắng mặt của nhiều trụ cột khiến HLV Kim Sang Sik phải tính toán lại các phương án nhân sự, đặc biệt ở khu vực giữa sân và hàng công. Với Đình Bắc, đây không đơn thuần là một đợt tập trung để tích lũy thêm kinh nghiệm. Tiền đạo sinh năm 2004 có cơ hội được trao trách nhiệm lớn hơn, trong bối cảnh Đội tuyển Việt Nam cần những nhân tố có khả năng tạo đột biến và kết nối lối chơi.

Vị thế của Nguyễn Đình Bắc trong Đội tuyển Việt Nam có bước tiến đáng kể trong năm 2026. Tại ASEAN Cup 2026 diễn ra hồi tháng 8, tiền đạo sinh năm 2004 ghi 5 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo, góp công giúp Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch. Với thành tích này, Đình Bắc chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới cùng Nguyễn Xuân Son, đồng thời được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Một tháng sau, tại FIFA ASEAN Cup 2026, Đình Bắc lần đầu tiên được HLV Kim Sang Sik lựa chọn vào ban cán sự Đội tuyển Việt Nam, đảm nhiệm vai trò đội phó cùng Nguyễn Xuân Son, trong khi Nguyễn Hoàng Đức giữ băng đội trưởng. Khi lý giải quyết định này, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh kỳ vọng Đình Bắc sẽ trở thành cầu nối giữa các cầu thủ trẻ và những đồng đội giàu kinh nghiệm. Việc được giao trọng trách ở tuổi 22 cho thấy sự tin tưởng của ban huấn luyện không chỉ ở năng lực chuyên môn mà còn ở khả năng đóng góp vào sự gắn kết của tập thể.

Những dấu mốc ấy cho thấy Đình Bắc đã nhận được sự tin tưởng đáng kể từ ban huấn luyện. Từ một cầu thủ trẻ được kỳ vọng về tiềm năng, anh từng bước trở thành nhân tố có khả năng tạo khác biệt trong các phương án tấn công. Tốc độ, kỹ thuật cá nhân, khả năng đi bóng và sự linh hoạt trong di chuyển giúp Đình Bắc có thể hoạt động ở nhiều vị trí trên hàng công.

Trong đợt tập trung tháng 11/2026, những phẩm chất này càng có ý nghĩa khi Đội tuyển Việt Nam thiếu vắng một số cầu thủ giàu kinh nghiệm. Khi Nguyễn Xuân Son không góp mặt, đội tuyển cần thêm phương án tạo sức ép và đột biến ở tuyến trên. Đình Bắc có thể đảm nhiệm một phần nhiệm vụ đó, nhưng để trở thành điểm tựa thực sự, tiền đạo này cần thể hiện nhiều hơn khả năng xử lý cá nhân. Sự hiệu quả trong những pha bóng cuối cùng, khả năng phối hợp với đồng đội và tính ổn định trong cách vận hành chiến thuật sẽ là những yếu tố quyết định.

Đình Bắc đã cho thấy sự trưởng thành trong từng giải đấu lớn cùng Đội tuyển Việt Nam trong năm 2026. Ảnh: MD

Cơ hội đi cùng thử thách

Trong quá trình chuẩn bị cho Casper Cup 2026, HLV Kim Sang Sik đang thử nghiệm các phương án phối hợp trên hàng công. Ở buổi tập ngày 9/11, Đình Bắc được xếp vào nhóm thiên về tấn công cùng Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Tùng và Trần Ngọc Sơn. Đây là một trong những nhóm tập chiến thuật được ban huấn luyện tổ chức nhằm rà soát khả năng phối hợp giữa các cầu thủ.

Việc Đình Bắc được đưa vào nhóm này cho thấy anh tiếp tục nằm trong những phương án tấn công mà HLV Kim Sang Sik đang đánh giá. Tuy nhiên, điều đó chưa đồng nghĩa với việc vị trí thi đấu của tiền đạo CAHN đã được xác định. Những buổi tập và hai trận giao hữu sắp tới sẽ giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở lựa chọn nhân sự, đồng thời kiểm chứng khả năng kết nối giữa các cầu thủ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa lúc 19h ngày 11/11 và Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17/11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là cơ hội để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm đội hình trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột, đồng thời đánh giá khả năng đảm nhận trách nhiệm lớn hơn của những cầu thủ trẻ.

Với Đình Bắc, thử thách không chỉ nằm ở việc tiếp tục ghi bàn hay tạo ra những khoảnh khắc đột biến. Một nhân tố quan trọng của Đội tuyển Việt Nam còn phải biết cách kết nối với đồng đội, duy trì sự ổn định và tạo ảnh hưởng tích cực lên lối chơi chung. Đội tuyển Việt Nam không thể phụ thuộc vào một cá nhân, dù đó là cầu thủ đang có phong độ tốt. Mục tiêu của Đình Bắc thời điểm này không phải là gánh vác toàn bộ trách nhiệm của những người vắng mặt, mà là phát huy tốt nhất năng lực của mình trong một tập thể đang có nhiều thay đổi. Đó cũng là cơ hội để tiền đạo trẻ từng bước khẳng định vị trí bằng đóng góp thực tế trên sân cỏ.

HLV Kim Sang Sik lý giải nguyên nhân triệu tập Đình Bắc cho Casper Cup 2026

Trong cuộc phỏng vấn chiều 10/11, HLV Kim Sang Sik chia sẻ rằng ông đã phân vân rất nhiều trong quá trình lựa chọn cầu thủ cho giải Casper Cup 2026. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết, một loạt cầu thủ dính chấn thương khi thi đấu tại V.League 2026/27, một số khác có dấu hiệu quá tải (do lịch thi đấu quá dày cùng CLB chủ quản). Riêng với Đình Bắc, HLV Kim Sang Sik cho biết, Đình Bắc cũng có lịch thi đấu tương đối dày cùng CLB chủ quản nhưng đây là một cầu thủ trẻ luôn có ý chí rất cao khi thi đấu. HLV Kim Sang Sik tin tưởng Đình Bắc sẽ có màn trình diễn tốt trong hai trận đấu sắp tới của Đội tuyển Việt Nam.