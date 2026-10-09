Đình Bắc 'trả nợ', vắng 2 trận đầu Asian Cup 2027
Đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trong hai trận gặp UAE và Hàn Quốc tại vòng bảng Asian Cup 2027 do án treo giò từ AFC.
Đình Bắc nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận tranh hạng ba U.23 châu Á 2026 với Hàn Quốc, sau đó bị AFC treo giò hai trận và phạt 1.000 USD. Do không còn tham dự giải U.23 trong năm 2026, án treo giò của Đình Bắc được chuyển lên cấp độ đội tuyển quốc gia.
Cụ thể, Đình Bắc vắng mặt trước UAE ngày 10-1 và Hàn Quốc ngày 15-1 và chỉ có thể trở lại ở trận gặp Yemen ngày 20-1 nếu được đăng ký.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dinh-bac-tra-no-vang-2-tran-dau-asian-cup-2027-post359149.html