Đình Bắc tỏa sáng, tuyển Việt Nam thắng ngược Pakistan

Sau trận thua Thái Lan với tỷ số 0-2 vào tối 29/9, tuyển Việt Nam không còn cơ hội vào Chung kết FIFA ASEAN Cup. Dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik vẫn bước vào lượt trận cuối của Vòng bảng gặp Pakistan lúc 16h ngày 2/10 với quyết tâm giành ngôi nhì bảng B để góp mặt ở trận tranh hạng Ba gặp Malaysia.

Tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động và là đội nhiều quyền kiểm soát bóng hơn trong phần đầu của hiệp một. Tuy nhiên, tuyển Pakistan mới là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Shayak Dost đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành của Lê Giang Patrik ở phút 5.

Quãng thời gian sau đó, các pha dứt điểm của Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hai Long đều đưa bóng đi thiếu chính xác.

Đến phút 32, tuyển Pakistan bất ngờ có bàn mở tỷ số. Hàng phòng ngự tuyển Việt Nam thi đấu thiếu tập trung, tạo điều kiện cho Mohib Ullah dứt điểm và hạ gục thủ thành Lê Giang Patrik.

Trong phần còn lại của hiệp một, tuyển Việt Nam nỗ lực tấn công để tìm bàn gỡ hòa nhưng không ghi được bàn thắng nào. Ở phút bù giờ, Williams Minh Hoàng có cơ hội để lập công nhưng cú dứt điểm cận thành của anh đưa bóng đi vọt xà ngang.

Hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về tuyển Pakistan. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Sang hiệp hai, HLV Kim Sang Sik tung Nguyễn Đình Bắc và Phan Tuấn Tài vào sân nhằm tăng cường hàng công cho tuyển Việt Nam. Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy tác dụng khi Tuấn Tài kiến tạo cho Nguyễn Hai Long ghi bàn gỡ hòa ở phút 51.

Khoảng năm phút sau, Đình Bắc đi bóng bên cánh trái rồi kiến tạo cho Nguyễn Hoàng Đức dứt điểm gần rìa vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-1 cho Việt Nam. Đến phút 80, Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng khi di chuyển khéo léo để phá bẫy việt vị và dứt điểm quyết đoán để nhân đôi cách biệt.

Ở phút 88, cú sút xa đến từ Ali Khan giúp tuyển Pakistan rút ngắn cách biệt xuống còn một bàn. Trong quãng thời gian bù giờ, Nguyễn Đình Bắc kiến tạo cho Williams Minh Hoàng dứt điểm hạ gục thủ thành Yousuf Butt, ấn định tỷ số 4-2 cho tuyển Việt Nam.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với phần thắng nghiêng về tuyển Việt Nam. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ chạm trán Malaysia ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup lúc 16h ngày 5/10.

Trận Chung kết sẽ là màn so tài giữa tuyển Indonesia và Thái Lan, diễn ra lúc 20h cùng ngày.

Nguyễn Đình Bắc (số 9) thi đấu ấn tượng trong hiệp hai. Ảnh: ASEAN FOOTBALL

Tỷ số tuyển Việt Nam vs tuyển Pakistan: 4-2. Bàn thắng tuyển Việt Nam vs tuyển Pakistan: Tuyển Việt Nam: Nguyễn Hai Long (51’), Nguyễn Hoàng Đức (57’), Nguyễn Đình Bắc (80’), Williams Minh Hoàng (90+1'). Tuyển Pakistan: Mohib Ullah (31’), Ali Khan (88'). Đội hình ra sân tuyển Việt Nam vs tuyển Pakistan: Tuyển Việt Nam: Lê Giang Patrik, Lê Ngọc Bảo, Cao Pendant Quang Vinh, Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Hoàng Hên, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hai Long, Bùi Hoàng Việt Anh. Tuyển Pakistan: Yousuf Butt, Mohib Ullah, Abdullah Iqbal, Easah Suliman, Abdul Samad Shahzad, Hayyan Khattak, Shayak Dost, Ali Khan, Abdul Rehman, Ali Agha, Haris Zeb.