Đình Bắc tỏa sáng, tuyển Việt Nam thắng dễ Đài Bắc Trung Hoa

Tối 11/11, tuyển Việt Nam có cuộc tiếp đón Đài Bắc Trung Hoa trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), trong khuôn khổ lượt trận mở màn giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Do tính chất của trận đấu, HLV Kim Sang-sik tung ra sân đội hình với phần lớn là các cầu thủ trẻ và tân binh.

Đình Bắc ăn mừng bàn thắng vào lưới Đài Bắc Trung Hoa (Ảnh: Trung Kiên - T.L).

Dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn cho thấy sự vượt trội trước đối thủ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân áo đỏ chủ động đẩy cao đội hình và tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Phút 15, đội tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt ở khoảng cách gần 30m. Đình Bắc quyết định sút thẳng nhưng đưa bóng đi vọt xà ngang.

Sau khoảng thời gian đầu trận thi đấu chưa thực sự hiệu quả, đội chủ nhà dần cải thiện khả năng phối hợp và tạo ra sức ép lớn hơn về phía khung thành Đài Bắc Trung Hoa. Phút 21, tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đội khách, Hồng Phúc thoát xuống bên cánh phải rồi xâm nhập vòng cấm, trước khi trả ngược lên tuyến hai cho Olaha Mạnh Đức đệm bóng cận thành, mở tỷ số trận đấu.

Có bàn thắng dẫn trước, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik tiếp tục kiểm soát thế trận và đẩy cao đội hình nhằm gia tăng cách biệt. Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa gặp nhiều khó khăn trước những pha lên bóng liên tiếp của đội chủ nhà. Phút 25, Đình Bắc có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng cú sút của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Ở phần sân đối diện, Đài Bắc Trung Hoa dù chơi với đội hình lùi sâu nhưng vẫn có những tình huống tổ chức lên bóng khá nguy hiểm. Phút 45, Tian-Long tung cú volley bằng chân phải từ tuyến hai, đưa bóng đi sát cột dọc khung thành thủ môn Lê Giang Patrik.

Bước sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik thực hiện ba sự thay đổi nhân sự khi đưa Khuất Văn Khang, Nguyễn Trần Việt Cường và Hoàng Vĩnh Nguyên vào sân thay Minh Phúc, Minh Khoa cùng Ngọc Sơn. Những điều chỉnh này nhằm giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện khả năng tổ chức tấn công và gia tăng sức ép lên đối thủ.

Tuyển Việt Nam dễ dàng vượt qua Đài Bắc Trung Hoa tại giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 (Ảnh: Trung Kiên - T.L).

Phút 49, Hoàng Vĩnh Nguyên thực hiện đường căng ngang nguy hiểm từ cánh phải vào vòng cấm Đài Bắc Trung Hoa. Nguyễn Trần Việt Cường băng vào đón bóng ở cự ly gần nhưng lại dứt điểm hụt, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số cho đội chủ nhà.

Thoát thua, Đài Bắc Trung Hoa nỗ lực đẩy cao tốc độ tấn công với mục tiêu tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội khách vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành tuyển Việt Nam. Phút 56, Micky Benchy tung cú sút chân trái một chạm từ ngoài vòng cấm, khiến thủ môn Lê Giang Patrik phải mất hai nhịp mới có thể ôm gọn bóng.

Không tận dụng được cơ hội, Đài Bắc Trung Hoa đã phải nhận thêm bàn thua. Phút 58, Nguyễn Đình Bắc thoát xuống đón bóng bên cánh trái trước khi xâm nhập vòng cấm đội khách. Dù bị hai cầu thủ áo trắng áp sát, ngôi sao thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội vẫn có pha xử lý khéo léo trước khi tung cú sút vào góc cao, đánh bại thủ môn Huang Chiu-Lin, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Dù dẫn trước đối thủ hai bàn, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn duy trì sự chủ động trong các tình huống tổ chức lên bóng. Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa buộc phải đẩy cao đội hình nhưng không tạo được nhiều cơ hội rõ ràng. Chung cuộc, trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam.