Đình Bắc tỏa sáng, tuyển Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận ra quân giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 lúc 19h ngày 11/11 gặp Đài Bắc Trung Hoa với nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình xuất phát. Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik quyết định trao suất đá chính cho nhiều cầu thủ trẻ như Phạm Lý Đức (sinh năm 2003), Nguyễn Thái Quốc Cường (2004) và Trần Ngọc Sơn (2003).

Được khán giả nhà cổ vũ trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động và kiểm soát bóng phần lớn thời gian đầu hiệp một.

Đến phút 22, đội tuyển Việt Nam có được bàn mở tỷ số. Đón đường chuyền của Nguyễn Hồng Phúc, Olaha Mạnh Đức dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Huang Chiu-Lin. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo nhập tịch gốc Nigeria trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Khoảng 10 phút sau, hàng thủ Việt Nam thiếu tập trung, tạo cơ hội cho Yu Yao-Hsing dứt điểm. Tuy nhiên, bóng từ cú sút của cầu thủ này chỉ đi cắt ngang khung thành do Patrik Lê Giang trấn giữ. Trước khi hiệp một khép lại, Tian-Long dứt điểm từ sát rìa vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành đội tuyển Việt Nam.

Olaha Mạnh Đức (số 17) là người mở tỷ số trận đấu. Ảnh: VFF

Sang hiệp hai, trận đấu diễn ra với nhịp độ chậm. Phút 58, Nguyễn Đình Bắc nhận bóng bên cánh trái, khéo léo vượt qua sự đeo bám của hai cầu thủ đối phương. Tiền đạo của câu lạc bộ Công An Hà Nội sau đó tung cú sút chân phải uy lực, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Trong những phút tiếp theo, Đài Bắc Trung Hoa nỗ lực tổ chức tấn công nhưng không tạo được nhiều cơ hội đáng chú ý. Những pha dứt điểm của đội khách hoặc thiếu chính xác, hoặc bị hàng thủ Việt Nam dễ dàng hóa giải.

Những phút cuối trận, các học trò của HLV Kim Sang Sik chủ động giảm nhịp độ và không gây nhiều sức ép lên khung thành đối phương. Dù vậy, phút 87, Nguyễn Văn Tùng vẫn suýt nâng tỷ số lên 3-0. Tuy nhiên cú đánh đầu cận thành của anh lại đưa bóng đi quá cao.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Thắng lợi này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik tạm dẫn đầu giải đấu với 3 điểm. Đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam là Cộng hòa Kyrgyz. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 19h ngày 17/11, vẫn tại sân Thiên Trường.

Casper Cup 2026 là giải giao hữu quốc tế do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Giải đấu quy tụ đội tuyển Việt Nam cùng hai đội khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

Ba đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Tỷ số Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa: 2-0 Bàn thắng Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa: Việt Nam: Olaha Mạnh Đức (22’), Nguyễn Đình Bắc (58’). Đội hình ra sân Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa: Việt Nam: Lê Giang Patrik, Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thành Chung, Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Hồng Phúc, Võ Hoàng Minh Khoa, Phạm Minh Phúc. Đài Bắc Trung Hoa: Huang Chiu-Lin, Chien Po-Ting, Kao Jing-Hang, Kuo Po-Wei, Tian-Long, Tsai Meng-Cheng, Chen Po-Liang, Chen Hao-Wei, Huang Wei-Chieh, Benchy Estama, Yu Yao-Hsing.