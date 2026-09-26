Đình Bắc tỏa sáng, tuyển Việt Nam nhọc nhằn giành chiến thắng trước Philippines

Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 trong trận ra quân bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia). Nguyễn Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất ở phút 26, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành trọn 3 điểm.

Trước giờ bóng lăn, đội tuyển Việt Nam công bố đội hình với nhiều sự thay đổi. Các cầu thủ được HLV Kim Sang-sik lựa chọn gồm Lê Giang Patrik, Quang Vinh, Adou Minh, Xuân Mạnh, Thành Long, Đình Bắc, Hoàng Hên, Minh Hoàng, Xuân Son, Tiến Anh và Việt Anh.

Đội hình tuyển Việt Nam tại ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Bước vào trận đấu, các chiến binh sao vàng nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra những tình huống tấn công đáng chú ý. Phút 26, Thành Long thực hiện đường chọc khe cho Minh Hoàng băng xuống sát đường biên trước khi tạt bóng thuận lợi để Nguyễn Đình Bắc dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Michael Falkesgaard, mở tỷ số 1-0.

Đình Bắc ghi bàn đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0

Sang hiệp 2, Philippines đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 53, thủ môn Lê Giang Patrik có pha cứu thua quan trọng khi cản phá cú sút căng của Jarvey Gayoso. Kịch tính xuất hiện ở phút 82 khi Philippines đưa bóng vào lưới Việt Nam sau tình huống lộn xộn trước khung thành.Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Nishioka đã rơi vào thế việt vị. Bàn thắng không được công nhận, giúp đội tuyển Việt Nam duy trì lợi thế dẫn trước.

HLV Kim Sang-sik sau đó lần lượt đưa Đăng Khoa, Minh Khoa, Hai Long và Tài Lộc vào sân nhằm điều chỉnh thế trận, tăng cường khả năng kiểm soát và duy trì lợi thế. Phía Philippines cũng liên tục thay đổi nhân sự để gia tăng sức ép lên hàng phòng ngự Việt Nam.

Philippines có bàn thắng nhưng không được công nhận do lỗi việt vị

Trong những phút còn lại, Philippines liên tục gây sức ép bằng các pha treo bóng và không chiến. Hàng phòng ngự Việt Nam sau đó thi đấu tập trung, bảo vệ thành công tỷ số 1-0 đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Chiến thắng 1-0 trước Philippines giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Kết quả này tạo lợi thế cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trước cuộc đối đầu với Thái Lan vào ngày 29/9.

Đội tuyển Việt Nam dành chọn 3 điểm tại ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Dù nhận thất bại, Philippines vẫn cho thấy họ là một đội bóng vô cùng khó chịu với lối chơi lăn xả và những pha lên bóng tốc độ xé gió trong hiệp hai. Sức ép nghẹt thở ở những phút cuối đã đẩy hàng thủ Việt Nam vào thế phải gồng mình chống đỡ.

Nhưng trong một ngày mà bản lĩnh lên tiếng, các chiến binh áo đỏ đã đứng vững để bảo toàn tỷ số 1-0 mong manh. Chiến thắng nhọc nhằn nhưng vô cùng quý giá đã mang về 3 điểm trọn vẹn để làm vốn cho hành trình phía trước của đội tuyển Việt Nam tại kỳ FIFA ASEAN Cup năm nay.