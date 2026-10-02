Đình Bắc tỏa sáng, đội tuyển Việt Nam ngược dòng đánh bại Pakistan

Không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng B, Việt Nam bước vào trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng để bảo toàn vị trí thứ hai.

Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát khi để Đình Bắc trên băng ghế dự bị. Hàng công gồm Tài Lộc, Williams Minh Hoàng và Hai Long.

Tuyến giữa có Hoàng Hên, Hoàng Đức, trong khi Quang Vinh và Tiến Anh đảm nhiệm hai hành lang. Bộ ba trung vệ là Ngọc Bảo, Xuân Mạnh, Việt Anh, còn Lê Giang Patrik tiếp tục trấn giữ khung thành.

Đội tuyển Việt Nam chủ động kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép. Hai Long, Williams Minh Hoàng và Hoàng Đức đều có cơ hội dứt điểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Trong lúc hàng công chưa tìm được đường vào khung thành Pakistan, sai sót ở tuyến dưới khiến Việt Nam trả giá.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1

Phút 32, Hai Long khống chế bóng không tốt, Hoàng Hên và Ngọc Bảo phối hợp thiếu ăn ý, tạo điều kiện để Hayyaan Khattak thoát xuống đối mặt Patrik Lê Giang rồi dứt điểm mở tỷ số.

Sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik lập tức điều chỉnh nhân sự, trong đó có việc tung Đình Bắc và Phan Tuấn Tài vào sân. Những thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút 50, Tuấn Tài chọc khe để Hai Long thoát xuống, ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ Pakistan rồi dứt điểm chính xác, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Williams Minh Hoàng (giữa) ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam

Chỉ 7 phút sau, Đình Bắc xử lý khéo léo ở rìa vòng cấm trước khi nhả bóng để Hoàng Đức băng lên dứt điểm quyết đoán, giúp Việt Nam dẫn 2-1.

Đến phút 79, Tuấn Tài tiếp tục tung đường chuyền vượt tuyến chính xác để Đình Bắc thoát xuống. Tiền đạo trẻ bình tĩnh đánh bại thủ môn Pakistan, nâng tỷ số lên 3-1.

Pakistan rút ngắn cách biệt ở phút 88 sau cú sút của Ali Khan chạm chân Kaleem Ullah đổi hướng. Tuy nhiên, Việt Nam chỉ mất thêm ít phút để tái lập cách biệt.

Đội tuyển Việt Nam có được chiến thắng thứ hai tại giải

Phút 90+1, Đình Bắc chọc khe thuận lợi để Williams Minh Hoàng dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 4-2.

Chỉ vào sân từ hiệp 2, Đình Bắc trở thành điểm sáng lớn nhất với 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo.

Chiến thắng này giúp Việt Nam giành ngôi nhì bảng B với 6 điểm và gặp Malaysia ở trận tranh hạng ba ngày 5.10.