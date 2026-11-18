Niềm tin vào đội tuyển

Đội tuyển Việt Nam đã không thể giành chức vô địch Casper Cup 2026 khi để thua ngược Kyrgyzstan với tỷ số 1-2 trên sân Thiên Trường. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có khởi đầu thuận lợi nhờ bàn mở tỷ số của Nguyễn Đình Bắc ở phút 19, nhưng những sai sót trong quá trình thi đấu khiến đội chủ nhà đánh mất lợi thế và phải chấp nhận thất bại.

Dù đội nhà thua trận nhưng cá nhân Đình Bắc (áo trắng) đã có một trận đấu ấn tượng

Dù không có được cái kết như mong đợi, Đình Bắc vẫn nhìn nhận tích cực về hành trình của đội tuyển trong năm 2026. Tiền đạo sinh năm 2004 cho rằng toàn đội đã có một năm thi đấu với nhiều kết quả và danh hiệu đáng ghi nhận.

“Bắc nghĩ là trong năm 2026 vừa qua, toàn đội đã thi đấu tốt và cũng giành được rất nhiều danh hiệu. Trận đấu hôm nay toàn đội không giành được kết quả thuận lợi và Bắc nghĩ là 2027 đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, để cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu hấp dẫn hơn”, chân sút của CLB Công an Hà Nội chia sẻ.

Thất bại trước Kyrgyzstan cũng cho thấy đội tuyển Việt Nam vẫn còn những điểm cần cải thiện, đặc biệt là khả năng bảo toàn lợi thế, duy trì sự tập trung trong phòng ngự và xử lý tình huống ở thời điểm quyết định. Đây sẽ là những bài học quan trọng để HLV Kim Sang-sik cùng các học trò hướng đến những mục tiêu tiếp theo.

Ghi nhận dấu ấn của HLV Kim Sang-sik

Nói về màn trình diễn cá nhân, Đình Bắc giữ thái độ khiêm tốn khi cho rằng đánh giá chính xác nhất nên thuộc về giới chuyên môn và người hâm mộ. Dù ghi bàn đẹp mắt vào lưới Kyrgyzstan, tiền đạo trẻ không muốn đặt nặng thành tích riêng mà hướng sự chú ý đến tập thể.

Tiền đạo sinh năm 2004 đánh giá cao những đóng góp của HLV Kim Sang-sik trong thời gian qua

Đáng chú ý, Đình Bắc cũng dành lời ghi nhận cho HLV Kim Sang-sik, người đóng vai trò quan trọng trong những thành quả của đội tuyển Việt Nam suốt năm qua.

Theo tiền đạo này, HLV Kim Sang-sik là người đưa ra lựa chọn nhân sự, trao cơ hội và tạo điều kiện để các cầu thủ phát huy khả năng, đóng góp cho đội tuyển. Đình Bắc cho rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc xứng đáng nhận được những lời khen sau những gì cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Những chia sẻ của Đình Bắc cho thấy toàn đội đang hướng về phía trước. Thất bại tại Casper Cup là điều đáng tiếc, nhưng cũng có thể trở thành động lực để đội tuyển Việt Nam nhìn lại, hoàn thiện mình và hướng đến năm 2027 với quyết tâm cao hơn.