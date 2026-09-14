Đình Bắc thoát án treo giò ở FIFA ASEAN Cup 2026

Đình Bắc đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026

Nguyễn Đình Bắc không phải nhận án treo giò tại FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó đủ điều kiện ra sân trong trận mở màn của đội tuyển Việt Nam gặp Philippines ngày 26/9.

Tiền đạo sinh năm 2004 từng nhận thẻ đỏ ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 và bị AFC cấm thi đấu hai trận. Đình Bắc đã chấp hành một trận khi Việt Nam đối đầu Malaysia, trong khi án phạt còn lại được bảo lưu. Tuy nhiên, theo quy định, phần án treo giò này không được chuyển sang giải FIFA ASEAN Cup 2026.

Sự trở lại của Đình Bắc giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án trên hàng công, đồng thời tăng chiều sâu đội hình trong hành trình bảo vệ vị thế của bóng đá Việt Nam tại khu vực.

Dù vậy, án phạt của Đình Bắc chưa được xóa bỏ hoàn toàn. Nếu không được thi hành trước Asian Cup 2027, cầu thủ này có nguy cơ phải vắng mặt ở trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu châu lục.

Theo lịch thi đấu mới được FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Philippines, Thái Lan và Pakistan tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 – Division 1.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức, với sự tham dự của các đội tuyển theo hình thức mới.

Theo Điều lệ, giải đấu nằm trong khung FIFA Days từ ngày 21/9 tới 6/10/2026, đồng thời các trận đấu được tính điểm trên Bảng xếp hạng FIFA dành cho các đội tuyển nam với tư cách các trận giao hữu quốc tế diễn ra trong thời gian thuộc lịch thi đấu quốc tế chính thức.