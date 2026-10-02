Đình Bắc rực sáng giúp tuyển Việt Nam thắng ngược Pakistan

Tuyển Việt Nam đã trải qua những phút giây đầy lo lắng trước Pakistan, nhưng màn trình diễn bùng nổ của Nguyễn Đình Bắc trong hiệp hai đã giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik thắng ngược 4-2, qua đó giành quyền vào trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với nhiệm vụ phải có điểm để tiếp tục hành trình tại giải đấu. Một thất bại trước Pakistan đồng nghĩa thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ bị loại khỏi cuộc đua tranh hạng Ba.

Đình Bắc tỏa sáng với một bàn thắng, hai kiến tạo, giúp tuyển Việt Nam ngược dòng Pakistan để giành vé tranh hạng Ba. Ảnh: ASEAN United FC

Áp lực ấy nhanh chóng trở thành hiện thực trên sân. Phút 32, Hai Long xử lý không tốt trong tình huống nhận bóng, trong khi Hoàng Hên và Lê Ngọc Bảo phối hợp phòng ngự thiếu ăn ý. Mohid Ullah lập tức tận dụng khoảng trống để thoát xuống đối mặt Patrik Lê Giang và dứt điểm thành công, đưa Pakistan dẫn 1-0.

Bàn thua khiến tuyển Việt Nam rơi vào thế cực kỳ nguy hiểm. HLV Kim Sang Sik buộc phải điều chỉnh sau giờ nghỉ. Nguyễn Đình Bắc và Phan Tuấn Tài được tung vào sân, và chỉ ít phút sau, hai sự thay đổi này đã tạo ra bước ngoặt cho trận đấu.

Phút 50, Phan Tuấn Tài tung đường chọc khe chính xác để Hai Long phá bẫy việt vị. Tiền vệ Việt Nam xử lý bình tĩnh, ngoặt bóng loại hậu vệ Pakistan rồi dứt điểm tung lưới đối phương, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Nhưng Đình Bắc mới là người thực sự làm thay đổi cục diện. Phút 57, tiền đạo trẻ đón đường chuyền vượt tuyến, xử lý khéo léo ở rìa vòng cấm rồi trả ngược để Hoàng Đức băng lên dứt điểm mạnh. Đội trưởng tuyển Việt Nam không bỏ lỡ cơ hội, đưa đội nhà vượt lên dẫn 2-1.

Đến phút 80, Đình Bắc tự mình lên tiếng. Tiền đạo Việt Nam có pha dứt điểm đẳng cấp, nâng tỷ số lên 3-1 và mở ra chiến thắng cho đội bóng áo đỏ.

Pakistan sau đó bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Tuyển Việt Nam lại phải chịu sức ép trong những phút cuối, nhưng Đình Bắc một lần nữa để lại dấu ấn. Phút 90, từ đường chuyền của Đình Bắc, Minh Hoàng thoát xuống đối mặt thủ môn Pakistan rồi dứt điểm thành công. Tiền đạo 19 tuổi có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời ấn định chiến thắng 4-2.

Đình Bắc khép lại trận đấu với 1 bàn thắng và 2 kiến tạo, trong khi Phan Tuấn Tài cũng có 2 đường chuyền thành bàn. Đây là màn trình diễn đặc biệt quan trọng của Đình Bắc trong bối cảnh tuyển Việt Nam vừa trải qua thất bại 0-2 trước Thái Lan.

Không chỉ giúp đội nhà lật ngược thế cờ, Đình Bắc còn cho thấy khả năng tạo ra khác biệt khi tuyển Việt Nam cần một nhân tố có thể phá vỡ thế bế tắc. Sau khi được tung vào sân, cầu thủ này liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm và trực tiếp tham gia vào ba bàn thắng.

Chiến thắng 4-2 giúp tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu tối thiểu tại FIFA ASEAN Cup 2026 và giành quyền vào trận tranh hạng Ba. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ là Malaysia, đội đứng thứ hai bảng A sau khi thắng Singapore 6-0 nhưng không thể vượt Indonesia về hiệu số.