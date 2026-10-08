Đình Bắc, Quang Hải giao lưu cùng người hâm mộ tại Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao

Đình Bắc sẽ giao lưu cùng người hâm mộ tại sự kiện

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Lễ phát động sẽ diễn ra lúc 6 giờ 30 phút ngày 10.10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội; được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV1, VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam và các kênh truyền thông của Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Các hoạt động hưởng ứng diễn ra trong ngày 10.10 và sáng 11.10 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Dự kiến, sự kiện tại Hà Nội thu hút khoảng 12.000 người tham gia; tại mỗi địa phương có từ 1.500 - 5.000 người tham gia hoạt động chạy hưởng ứng.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện là chương trình giao lưu giữa người dân với các vận động viên thể thao nổi tiếng. Tại khu vực giao lưu trên phố Đinh Tiên Hoàng, đối diện Nhà hát Múa rối Thăng Long, người hâm mộ sẽ có cơ hội gặp gỡ, chụp ảnh lưu niệm và nhận chữ ký của các vận động viên tiêu biểu.

Theo danh sách dự kiến, bên cạnh hai cầu thủ Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc còn có các vận động viên nổi tiếng như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường (điền kinh); Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Khánh Ly (cầu mây) - những gương mặt góp phần vào thành tích giành Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20); Dương Thuý Vi (Wushu) cùng nhiều vận động viên thuộc các đội tuyển quốc gia.

Không chỉ giao lưu, chụp ảnh và ký tặng người hâm mộ, các vận động viên, huấn luyện viên còn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cơ bản, tham gia các thử thách và thi đấu giao lưu cùng người dân. Qua đó, góp phần đưa thể thao thành tích cao đến gần hơn với cộng đồng, khơi dậy niềm yêu thích vận động và khuyến khích mỗi người lựa chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên.

Trong ngày 10.10 và sáng 11.10, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Ban Tổ chức bố trí các khu biểu diễn, hướng dẫn, trải nghiệm và thi đấu giao lưu nhiều môn thể thao như pickleball, cầu lông, bóng bàn, cầu mây, đá cầu, cờ vua, cờ tướng, đẩy gậy, kéo co, golf, bóng rổ 3x3, roller và đi bộ thể thao.

Các môn võ gồm vovinam, judo, wushu, taekwondo và võ cổ truyền sẽ tổ chức biểu diễn, hướng dẫn tại khu vực trước trụ sở Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội.

Tại mỗi khu vực đều có lực lượng chuyên môn hướng dẫn, điều phối và bảo đảm an toàn cho người tham gia. Ban Tổ chức cũng bố trí khu đăng ký cam kết tập luyện thường xuyên; khu tư vấn, kiểm tra sức khỏe cơ bản và hướng dẫn phương pháp tập luyện, giúp người dân lựa chọn hình thức vận động phù hợp với độ tuổi, thể trạng và điều kiện của bản thân.

Lễ phát động do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

Với thông điệp “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”, sự kiện diễn ra trong hai ngày 10 và 11.10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực hồ Hoàn Kiếm, đồng thời kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, thiết thực, Lễ phát động hướng tới lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể, từng bước hình thành thói quen vận động thường xuyên trong cộng đồng, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân.