Đình Bắc nhận vinh dự đặc biệt ở trận Việt Nam thắng Philippines

Tiền đạo 22 tuổi không chỉ trực tiếp ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam giành 3 điểm mà còn nhận trọng trách thủ quân sau khi Xuân Son rời sân vì chấn thương ở phút 60.

Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất giúp đội nhà thắng tối thiểu Philippines. Ảnh: VFF

Đình Bắc mở tỷ số ở phút 25 sau tình huống Williams Minh Hoàng thoát xuống và căng ngang. Bóng chạm một cầu thủ Philippines trước khi tìm đến vị trí của Đình Bắc, giúp tiền đạo này dễ dàng đệm bóng cận thành.

Đến phút 58, Đình Bắc tiếp tục có cơ hội ghi bàn khi thoát xuống đối mặt thủ môn Philippines, nhưng không thể tận dụng thành công.

Chỉ ít phút sau, Xuân Son gặp vấn đề ở vùng gân kheo và phải rời sân. Băng đội trưởng sau đó được trao cho Đình Bắc. Đây là dấu mốc đáng chú ý với cầu thủ đang ngày càng khẳng định vị trí dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Đình Bắc đã được HLV Kim Sang-sik lựa chọn làm đội phó thứ hai, sau đội phó thứ nhất Xuân Son và đội trưởng Hoàng Đức.

Việc chọn chân sút sinh năm 2004 trong ban cán sự cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của anh trong đội hình tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik cho biết, ông muốn tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ cầu thủ. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, Đình Bắc có tinh thần chiến đấu, sự tự tin và có thể trở thành cầu nối giữa nhóm cầu thủ trẻ với những đàn anh.